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lavrov: cenevre'de pyd olmadan olmaz

LAVROV: CENEVRE'DE PYD OLMADAN OLMAZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Ocak'a sarkan Cenevre görüşmelerinde Kürtlerin PYD (terör örgütü PKK'nın Suriye kolu) ile mutlaka temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Tarih : 26 Ocak 2016, 14:07
Puan Ver : Lavrov: Cenevre'de Pyd Olmadan Olmaz(5/10)6


Moskova'da düzenlediği değerlendirme basın toplantısında Cenevre sürecini tıkayan en önemli dış oyuncunun Türkiye olduğunu ima eden Lavrov, “Cenevre'de Suriye krizine çözüm bulunması için yapılması planlanan konferansa bir ülkenin ortaya attığı çekinceler engel oluyor. Bu ülke, Suriyeli Kürt temsilcilerin masaya oturmasına karşı çıkıyor. Halbûki Kürtler Suriye nüfusunun yüzde 15 gibi önemli bir bölümünü oluşturuyor. Rusya olarak biz PYD'nin Cenevre görüşmelerine katılması taraftarıyız” dedi.



PYD'nin Cenevre'ye davet edilmediği takdirdi Suriye'nin geleceği ile ilgili varılacak sonuçların hayata geçirilemeyeceğini öne süren Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimin davet edileceği, süreci yöneten BM'nin Suriye özel temsilcisine bağlı. Kürtler davet edilmediği takdirde de biz karşı çıkmayız. Ancak şunu da önemle belirtmek isterim. Cenevre görüşmeleri aşamasına Viyana temas gurubu içinde yapılan çalışmalarla gelindi. Ardından BMGK bu husustaki kararı kabul etti. Şimdi Viyana sürecine katılan o ülkenin burada sanki veto hakkı varmış gibi davranması da kabul edilemez.”








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