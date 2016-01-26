

Moskova'da düzenlediği değerlendirme basın toplantısında Cenevre sürecini tıkayan en önemli dış oyuncunun Türkiye olduğunu ima eden Lavrov, “Cenevre'de Suriye krizine çözüm bulunması için yapılması planlanan konferansa bir ülkenin ortaya attığı çekinceler engel oluyor. Bu ülke, Suriyeli Kürt temsilcilerin masaya oturmasına karşı çıkıyor. Halbûki Kürtler Suriye nüfusunun yüzde 15 gibi önemli bir bölümünü oluşturuyor. Rusya olarak biz PYD'nin Cenevre görüşmelerine katılması taraftarıyız” dedi.



PYD'nin Cenevre'ye davet edilmediği takdirdi Suriye'nin geleceği ile ilgili varılacak sonuçların hayata geçirilemeyeceğini öne süren Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimin davet edileceği, süreci yöneten BM'nin Suriye özel temsilcisine bağlı. Kürtler davet edilmediği takdirde de biz karşı çıkmayız. Ancak şunu da önemle belirtmek isterim. Cenevre görüşmeleri aşamasına Viyana temas gurubu içinde yapılan çalışmalarla gelindi. Ardından BMGK bu husustaki kararı kabul etti. Şimdi Viyana sürecine katılan o ülkenin burada sanki veto hakkı varmış gibi davranması da kabul edilemez.”