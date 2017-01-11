

Yılın erkek sporcusu adayları arasında futbolcu Ronaldo, atletler Bolt ve Farah, tenisçi Murray, basketbolcular James ve Curry yer aldı. Cimnastikçi Biles, tenisçi Kerber, yüzücü Ledecky, bisikletçi Kenny, atletler Thompson ve Felix ise yılın kadın sporcusu olmak için yarışacak.







Monaco'nun 14 Şubat'ta ev sahipliği yapacağı törenle dağıtılacak 2017 Laureus Dünya Spor Ödülleri'nin adayları açıklandı.







Laureus Vakfı tarafından 2000 yılından bu yana dağıtılan ve spor dünyasının en prestijli ödüllerinden kabul edilen organizasyonda, yılın erkek sporcusu adayları arasında, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Jamaikalı atlet Usain Bolt, Büyük Britanyalı atlet Muhammed Farah, Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray ve ABD'li basketbolcular LeBron James ile Stephen Curry yer aldı.







Yılın kadın sporcusu kategorisinde ise ABD'li cimnastikçi Simone Biles, Alman tenisçi Angelique Kerber, ABD'li yüzücü Katie Ledecky, Jamaikalı atlet Elaine Thompson, ABD'li atlet Allyson Felix ve Büyük Britanyalı bisikletçi Laura Kenny yarışacak.







Kategorilere göre adaylar şöyle:







YILIN ERKEK SPORCUSU







Cristiano Ronaldo (Portekiz Futbol)







Usain Bolt (Jamaika Atletizm)







Muhammed Farah (Büyük Britanya Atletizm)







Andy Murray (Büyük Britanya Tenis)







LeBron James (ABD Basketbol)







Stephen Curry (ABD Basketbol)







YILIN KADIN SPORCUSU







Simone Biles (ABD Cimnastik)







Angelique Kerber (Almanya Tenis)







Katie Ledecky (ABD Yüzme)







Elaine Thompson (Jamaika Atletizm)







Allyson Felix (ABD Atletizm)







Laura Kenny (Büyük Britanya Bisiklet)







YILIN TAKIMI







Mercedes Formula 1 Takımı (Almanya Otomobil sporları)







Real Madrid (İspanya Futbol)







Portekiz Milli Takımı (Futbol)







Brezilya Milli Takımı (Futbol)







Cleveland Cavaliers (ABD Basketbol)







Chicago Cubs (ABD Beyzbol)







YILIN ÇIKIŞI







Nico Rosberg (Almanya Otomobil sporları)







Wayde van Niekerk (Güney Afrika Atletizm)







Almaz Ayana (Etiyopya Atletizm)







Leicester City (İngiltere Futbol)







İzlanda Milli Takımı (Futbol)







Fiji Milli Takımı (7'li Ragbi)







YILIN GERİ DÖNÜŞÜ







Michael Phelps (ABD Yüzme)







Ruth Beitia (İspanya Atletizm)







Juan Martin Del Potro (Arjantin Tenis)







Fabienne St. Louis (Mauritius Triatlon)







Nick Skelton (Büyük Britanya Binicilik)







Aksel Lund Svindal (Norveç Kayak)







YILIN EKSTREM SPORCUSU







John John Florence (ABD Sörf)







Tyler Wright (Avustralya Sörf)







Chloe Kim (ABD Kar kayağı)







Pedro Barros (Brezilya Kaykay)







Rachel Atherton (Büyük Britanya Dağ bisikleti)







Kelly Sildaru (Estonya Serbest stil kayak)







YILIN ENGELLİ SPORCUSU







Ihar Boki (Belarus Yüzme)







Sophie Pascoe (Yeni Zelanda Yüzme)







Omara Durand (Küba Atletizm)







Siamand Rahman (İran Halter)







Marcel Hug (İsviçre Tekerlekli sandalye yarışı)







Beatrice Vio (İtalya Eskrim)