LATİN GRAMMY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Bu yıl 17'ncisi düzenlenen Latin Grammy Ödülleri'nin yıldızı Shakira ve Carlos Vives işbirliği La Bicicleta oldu. Geceye damga vuran olay ise Jennifer Lopez ile iki yıl önce boşandığı eski eşi Marc Anthony'nin öpüşmesi oldu.
Shakira ve Carlos Vives düeti La Bicicleta'nın 'yılın şarkısı' ve 'yılın kaydı' ödüllerini alarak damga vurduğu gecenin sahnedeki yıldızları ise Marc Anthony eski eşi Jennifer Lopez oldu.
Ödül gecesinde birlikte sahneye çıkan eski çift Pega la Vuelta adlı şarkıyı seslendirdi. Lopez, eski eşi Marc Anthony'ye "Marc, sen yaşayan bir efsanesin" diye seslendi.
Seyircilerin "Öp, öp, öp" tezahuratları üzerine ikili sahnede öpüştü. 2004 ile 2014 yılları arasında evli kalan çiftin sekiz yaşında Max ve Emme adında ikizleri var.
17. Latin Grammy ödüllerinde Marc Anthony, müzik kariyerindeki başarıları nedeniyle Yılın Kişisi Ödülü'ne değer görüldü. Anthony'ye ödülünü Ricky Martin verdi. Aldığı ödülür kendisini onurlandırdığını ve mutlu ettiğini söyleyen Marc Anthony, "Bana konuşma yapmak zorunda değilsin demişlerdi. Ben de şimdi en iyi yaptığım şeyi yapmak yani şarkı söylemek istiyorum" dedi.
kaynak:ntv
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