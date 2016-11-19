

Seyircilerin "Öp, öp, öp" tezahuratları üzerine ikili sahnede öpüştü. 2004 ile 2014 yılları arasında evli kalan çiftin sekiz yaşında Max ve Emme adında ikizleri var.



17. Latin Grammy ödüllerinde Marc Anthony, müzik kariyerindeki başarıları nedeniyle Yılın Kişisi Ödülü'ne değer görüldü. Anthony'ye ödülünü Ricky Martin verdi. Aldığı ödülür kendisini onurlandırdığını ve mutlu ettiğini söyleyen Marc Anthony, "Bana konuşma yapmak zorunda değilsin demişlerdi. Ben de şimdi en iyi yaptığım şeyi yapmak yani şarkı söylemek istiyorum" dedi.











kaynak:ntv

Ödül gecesinde birlikte sahneye çıkan eski çift Pega la Vuelta adlı şarkıyı seslendirdi. Lopez, eski eşi Marc Anthony'ye "Marc, sen yaşayan bir efsanesin" diye seslendi.