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latif erdoğan'dan çarpıcı açıklama

LATİF ERDOĞAN'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Darbe gecesi Akıncı Hava Üssü yakınlarında gözaltına alındıktan sonra hakim tarafından bırakılan, ancak daha sonra tekrar arama kararına rağmen bulanamayan Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Adil Öksüz konusundaki muamma sürüyor.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 10:35
Puan Ver : Latif Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama(8/10)5


Fethullah Gülen'e bir dönem çok yakın isimlerden olan Latif Erdoğan, darbe gecesi Akıncı Üssü yakınında yakalandıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz'ü anlattı:



Erdoğan, "Adil Öksüz çok önemli bir isimdi. Onun verdiği ifade ile FETÖ çorap söküğü gibi çözülecekti. Hiçbir generali değil de sadece onu kaçırmayı göze almaları FETÖ için önemini ortaya koyuyor. Eğer kaçırmasalardı infaz ederlerdi" dedi.



FETÖ'nün asker imamı olduğu belirtilen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Adil Öksüz 15 Temmuz darbe gecesinde Akıncı Üssü yakınlarında yakalanmış, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ardından hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarılan Adil Öksüz, kısa sürede kayıplara karışmıştı.








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