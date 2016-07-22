

Fethullah Gülen'e bir dönem çok yakın isimlerden olan Latif Erdoğan, darbe gecesi Akıncı Üssü yakınında yakalandıktan sonra serbest bırakılan Adil Öksüz'ü anlattı:







Erdoğan, "Adil Öksüz çok önemli bir isimdi. Onun verdiği ifade ile FETÖ çorap söküğü gibi çözülecekti. Hiçbir generali değil de sadece onu kaçırmayı göze almaları FETÖ için önemini ortaya koyuyor. Eğer kaçırmasalardı infaz ederlerdi" dedi.







FETÖ'nün asker imamı olduğu belirtilen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç Adil Öksüz 15 Temmuz darbe gecesinde Akıncı Üssü yakınlarında yakalanmış, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ardından hakkında tekrar tutuklama kararı çıkarılan Adil Öksüz, kısa sürede kayıplara karışmıştı.