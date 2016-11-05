





Bilişim dünyasının popüler şifre koruyucu yazılımlarından LastPass, ücret politikasından vazgeçme kararı alarak ciddi bir eyleme imza attı.







LastPass, yasal ve ücretsiz uygulama kullanmak isteyen çoğunluk için dev bir adım adım attı. LastPass, adınıza kayıtlı tablet, akıllı telefon ve PC'lerde, aynı anda ücretsiz olarak kullanılabilecek.



Aslında uygulama, 2015 yılına kadar kullanıcıların tüm cihazlarında ücretsiz olarak kullanılabiliyordu. Üretici, daha sonra bunu tek cihaza indirgedi. Yani telefonunuz, tabletiniz ve kişisel bilgisayarınız arasında seçim yapmak, diğer platformlar içinse 12 dolar ücret ödemek zorunda kalıyordunuz.



Uygulama, sonunda özüne döndü. Tek şifre kullanımı ve bu şifrenin korunması üzerine yapılandırılan uygulama, tüm cihazlarında bedava olacak. Elbette yazılımın bir de premium sürümü mevcut. Bu sürüm 2FA fonksiyonu ve reklamsız Yubi-Key algoritması ile dikkat çekecek. Hatta kullanıcılar, 1 GB şifreli cloud (bulut temelli) saklama alanına sahip olabilecek.



Şirketten Son Direniş!



Uygulamayı indirmek için https://www.lastpass.com/ bağlantısına tıklamanız yeterli olacak. Söz konusu sayfadan istediğiniz cihaza ait, istediğiniz sürümü kolayca indirebileceksiniz. Böylece Keylogger gibi kötü niyetli uygulamalar geliştiren kişilere karşı önleminizi almış olacaksınız.







Samsung, sesli asistanı Bixby ile geliyor