Muş'ta havaların soğuması ve meteorolojinin yağış uyarısı yapmasının ardından oto lastiği satıcılarında yoğunluk yaşanmaya başladı.



Kış mevsiminin uzun ve yağışlı geçtiği Muş'ta kış lastiği kullanan sürücülerin sayısının her geçen gün arttığı bildirildi. Araçlarda kar lastiği kullanımının yasalaşmasının da etkileri sebebiyle Muş'ta kar yağışı öncesinde oto lastiği satıcılarında yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Kar yağmadan önce stoklarını tamamlayarak müşterilerini beklemeye başlayan lastik satıcıları, işlerinde hareketlilik yaşanmaya başladığını belirterek, kar lastiği satışı ve lastik değişimindeki yoğunluğun ileriki günlerde daha da artacağını kaydettiler.



Yüksek kesimlere yılın ilk karının yağdığı kentte kış lastiği satışından beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden lastik satıcısı Sertif Bingöl, Muş'ta kış lastiği anlayışının her geçen gün arttığını söyledi. Kış lastiğinin gelişen teknoloji sayesinde her geçen gün daha kullanışlı hale geldiğini ve sürücülerde kış lastiği anlayışının önemli yer etmeye başladığını ifade eden Bingöl, kış sezonu için hareketliliğin yaşanmaya başladığını kaydetti.



Kış lastiği takma zorunluluğunun lastik satışlarını büyük ölçüde etkilediğini belirten Bingöl, "Muş'ta kış mevsimi uzun ve yağışlı geçtiği için kış lastiği sürücüler için büyük önem arz ediyor. Muş'ta yaklaşık dört beş ay süre ile kış lastiği araçlar için çok önemlidir. Zaten sürücüler de kış lastiği alışkanlığı yer etmeye başladı. Birçok sürücü kar yağmadan önce hazırlığını yapıyor. Kar yağdıktan sonra lastikçilerde çok önemli yoğunluk yaşanıyor. Tüm lastik satıcıları ve tamircileri kış için hazırlığını tamamlamışken, yüksek kesimlere kar yağması ile birlikte işlerimizde küçük çaplı hareketlilik başladı" ifadelerini kullandı.