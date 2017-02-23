Lastik Ömrünü Uzatmak İçin Neler Yapılabilir?
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lastik ömrünü uzatmak için neler yapılabilir?

LASTİK ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Lastiklerin bakımı ve doğru kullanımı hem güvenlik hem de ekonomi için oldukça önemlidir. Uzun ömürlü lastik daha az para kaybı anlamına gelir. Peki, lastik ömrünü uzatmak için ne yapmalı?

Tarih : 23 Şubat 2017, 12:32
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Lastiklerin bakımı ve doğru kullanımı hem güvenlik hem de ekonomi için oldukça önemlidir. Uzun ömürlü lastik daha az para kaybı anlamına gelir. Peki, lastik ömrünü uzatmak için ne yapmalı?



Michelin, bu konuyla ilgili ipuçlarını paylaştı. Buna göre, binlerce kilometre yol yapmak için geliştirilen lastikler; fiziksel, çevresel ve insan faktörü olmak üzere üç ana kategorideki etkileyiciden zarar görüyor.



Hasarlı Lastikler



Yaşlanma, aşınma, hasar, yol şartlarından zarar gören lastiklerin kilometre ömrü önemli ölçüde azalır. Lastik yüzeyinde, yanaklarında meydana gelen kesik, yırtık ve şişlikler nedeniyle ömrünü tamamlayan lastik, yol ve yolcu güvenliğini tehdit eder. Bu yüzden bakımları düzgün şekilde yapılmayan lastikler, daha fazla hasar ve aşınmaya maruz kalarak araç ve yolcu güvenliğini azaltır.



 



kaynak:sabah








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