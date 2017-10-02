ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen konsere silahlı saldırı düzenlendi. Ağır silahlarla düzenlenen saldırıdan gelen ilk bilgilere göre en az 20 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.

SİLAH SESLERİ DUYULUYOR

Saldırının ardından olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde konser devam ederken bir anda otomatik silah sesleri duyuluyor. Saldırgan aralıksız bir şekilde konser alanını tarıyor.

ÖNCE PANİKLEDİLER SONRA KAÇTILAR

Silah seslerinin ardından insanların önce paniklediği sonra da alandan koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: haberinburada