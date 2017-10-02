LAS VEGAS'TAKİ SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Las Vegas'ta binlerce kişinin üzerine kurşun sıkıldığı saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen konsere silahlı saldırı düzenlendi. Ağır silahlarla düzenlenen saldırıdan gelen ilk bilgilere göre en az 20 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.
SİLAH SESLERİ DUYULUYOR
Saldırının ardından olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde konser devam ederken bir anda otomatik silah sesleri duyuluyor. Saldırgan aralıksız bir şekilde konser alanını tarıyor.
ÖNCE PANİKLEDİLER SONRA KAÇTILAR
Silah seslerinin ardından insanların önce paniklediği sonra da alandan koşarak uzaklaştığı görülüyor.
Kaynak: haberinburada
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