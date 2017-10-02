Dünya Kupasına Katılan Takımın Değeri, 1 Cenk Tosun Etmiyor
Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak

Las Vegas'taki Saldırı Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı

LAS VEGAS'TAKİ SALDIRI ANININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Las Vegas'ta binlerce kişinin üzerine kurşun sıkıldığı saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Tarih : 02 Ekim 2017, 14:30
Puan Ver : Las Vegas'taki Saldırı Anının Görüntüleri Ortaya Çıktı(10/10)6

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen konsere silahlı saldırı düzenlendi. Ağır silahlarla düzenlenen saldırıdan gelen ilk bilgilere göre en az 20 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.

SİLAH SESLERİ DUYULUYOR

Saldırının ardından olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde konser devam ederken bir anda otomatik silah sesleri duyuluyor. Saldırgan aralıksız bir şekilde konser alanını tarıyor.

ÖNCE PANİKLEDİLER SONRA KAÇTILAR

Silah seslerinin ardından insanların önce paniklediği sonra da alandan koşarak uzaklaştığı görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Las  Vegas  Taki  Saldırı  Anının  Görüntüleri  Ortaya  Çıktı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER