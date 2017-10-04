LAS VEGAS SALDIRSININ DÜZENLENDİĞİ OTEL ODASININ SALDIRI SONRASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Las Vegas'ta 58 kişinin öldüğü silahlı saldırının düzenlendiği otel odasının görüntüleri ortaya çıktı. İntihar eden saldırganın cansız bedeni de görüntülerde yer alıyor.
HABERLER.com / ABD'nin Las Vegas kentinde Stephen Paddock isimli saldırganın 58 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı gerçekleştirdiği otel odasının ilk görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırı sonrası intihar eden Paddock'un cansız bedeni dikkatlerden kaçmadı.
32'İNCİ KATTAN ATEŞ AÇTI
ABD'nin Las Vegas kentindeki konsere Mandalay Oteli'nin 32'inci katından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 59 kişi hayatını kaybederken, 500'den fazla kişi de yaralandı. 64 yaşındaki saldırgan Stephen Paddock saldırı sonrası intihar etti.SİLAHLAR VE CANSIZ BEDENİ DİKKAT ÇEKTİ
10 silahla düzenlenen saldırının ardından, saldırının düzenlendiği otel odasının görüntüleri ortaya çıktı. Boston25 haber kanalı tarafından önce yayınlanan ardından da kaldırılan görüntülerde saldırı sonrası intihar eden Paddock'un cansız bedeni ve saldırıda kullandığı makineli tüfekler dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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