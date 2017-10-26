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Las Vegas Saldırganının Kardeşi Sapık Çıktı: Çocukları Gözüne Kestirmiş

LAS VEGAS SALDIRGANININ KARDEŞİ SAPIK ÇIKTI: ÇOCUKLARI GÖZÜNE KESTİRMİŞ

La Vegas'ta 58 kişiyi öldüren saldırganın kardeşi çocuklarla ilgili cinsel istismar içeren materyaller bulundurmak suçlamasıyla tutuklandı.

Tarih : 26 Ekim 2017, 00:00
Puan Ver : Las Vegas Saldırganının Kardeşi Sapık Çıktı: Çocukları Gözüne Kestirmiş(10/10)6

Las Vegas'ta 58 kişiyi öldüren saldırganın kardeşi, çocukların cinsel istismarını içeren materyal bulundurduğu iddiasıyla tutuklandı.

LOS ANGELES'TA GÖZALTINA ALINDI

Las Vegas saldırganı Stephen Paddock'un kardeşlerinden biri olan Bruce Paddock, Los Angeles'ta gözaltına alındı. Bruce Paddock'a karşı yöneltilen suçlamaların Las Vegas katliamından önce gerçekleşip gerçekleşmediği belirsizliğini koruyor.KUTLAMA YAPANLARA ATEŞ AÇMIŞTI

1 Ekim'de bulunduğu otelin penceresinden Harvest Festivalini kutlayan kalabalığın üzerine ateş açan Paddaock, 58 kişiyi öldürmüş, yüzlercesini de yaralamıştı. Daha sonra da kendisini öldürmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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