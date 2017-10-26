LAS VEGAS SALDIRGANININ KARDEŞİ SAPIK ÇIKTI: ÇOCUKLARI GÖZÜNE KESTİRMİŞ
La Vegas'ta 58 kişiyi öldüren saldırganın kardeşi çocuklarla ilgili cinsel istismar içeren materyaller bulundurmak suçlamasıyla tutuklandı.
Las Vegas'ta 58 kişiyi öldüren saldırganın kardeşi, çocukların cinsel istismarını içeren materyal bulundurduğu iddiasıyla tutuklandı.
LOS ANGELES'TA GÖZALTINA ALINDI
Las Vegas saldırganı Stephen Paddock'un kardeşlerinden biri olan Bruce Paddock, Los Angeles'ta gözaltına alındı. Bruce Paddock'a karşı yöneltilen suçlamaların Las Vegas katliamından önce gerçekleşip gerçekleşmediği belirsizliğini koruyor.KUTLAMA YAPANLARA ATEŞ AÇMIŞTI
1 Ekim'de bulunduğu otelin penceresinden Harvest Festivalini kutlayan kalabalığın üzerine ateş açan Paddaock, 58 kişiyi öldürmüş, yüzlercesini de yaralamıştı. Daha sonra da kendisini öldürmüştü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar