Las Vegas'ta 58 kişiyi öldüren saldırganın kardeşi, çocukların cinsel istismarını içeren materyal bulundurduğu iddiasıyla tutuklandı.

LOS ANGELES'TA GÖZALTINA ALINDI

Las Vegas saldırganı Stephen Paddock'un kardeşlerinden biri olan Bruce Paddock, Los Angeles'ta gözaltına alındı. Bruce Paddock'a karşı yöneltilen suçlamaların Las Vegas katliamından önce gerçekleşip gerçekleşmediği belirsizliğini koruyor.KUTLAMA YAPANLARA ATEŞ AÇMIŞTI

1 Ekim'de bulunduğu otelin penceresinden Harvest Festivalini kutlayan kalabalığın üzerine ateş açan Paddaock, 58 kişiyi öldürmüş, yüzlercesini de yaralamıştı. Daha sonra da kendisini öldürmüştü.

Kaynak: haberinburada