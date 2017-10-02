LAS VEGAS SALDIRGANININ BABASI DA FBI TARAFINDAN EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDEYMİŞ!
ABD'nin Las Vegas şehrinde 58 kişinin öldüğü ve 500 kişinin yaralandığı Amerika tarihinin en büyük silahlı saldırısını düzenleyen 64 yaşındaki Stephen Paddock'un kardeşinden ilginç açıklamalar geldi.
SALDIRGANIN BABASI BANKA SOYUP CEZAEVİNDEN KAÇMIŞ!
Bruce Paddock, olaydan sonra basına yaptığı açıklamada, babasının banka soygunu yaptıktan sonra cezaevinden kaçtığını ve FBI'ın en çok arananlar listesinde olduğu söyledi.
FBI'IN EN ÇOK ARANAN 10 KİŞİLİK LİSTESİNDE İSMİ VAR
1968 yılının yılbaşı gecesi gazete arşivleri, baba Paddock'un, bir banka soygunundan sonra cezaevine girdikten 6 ay sonra hapisten kaçtı. Baba FBI tarafından en çok aranan 10 kişilik listede olduğunu gösteriyor.
1977 YILINA KADAR ARADILAR
Baba Paddock, yakalandığı 1977 yılına kadar arananlar listesinde kaldı. Cezaevinden tekrar çıktıktan sonra Bruce Werner Ericsen ismi ile Oregon bölgesinde bir tombala salonunda yöenticilik yaptı ve devlet kayıtlarına göre 1998 yılında hayatını kaybetti.
Kaynak: haberinburada
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