Las Vegas saldırganının daha önce birlikte olduğu hayata kadını konuştu: Tecavüz fantezisi vardı, bunun için bana 6 bin dolar verdi.

Geçtiğimiz hafta pazar günü 59 kişinin öldürüldüğü ve 527 kişinin yaralandığı Las Vegas katliamıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Kanlı saldırının faili Stephen Paddock'ın saldırıdan önce birlikte olduğu hayat kadını konuştu. İsmini açıklamak istemeyen kadın, "Paddock tecavüz fantezisini seviyordu." dedi.

POLİS, YAKIN TEMASTA OLDUĞU İNSANLARIN LİSTESİNİ ÇIKARDI

ABD tarihinin en kanlı silahlı saldırısını gerçekleştiren, 59 kişiyi öldüren ve yüzlerce insanı da yaralayan 64 yaşındaki Stephen Paddock hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Otel odasında ve bölgede soruşturmayı yürüten ABD polisi, soruşturma kapsamında Paddock'un son dönemde yakın temasta olduğu insanların listesini de çıkardı."PARANOYAKTI, KOMPLO TEORİLERİNİ SEVERDİ"

Sık sık Las Vegas'a gittiği için otel yönetimini tanıyan Paddock'un sürekli eskort ve hayat kadınlarıyla Las Vegas'ta birlikte olduğunu söyleyen kadın, "Paddock ile kumar masalarında geziyorduk sonra sevişiyorduk. Obsesifti, paranoyaktı ve komplo teorilerini severdi. Birlikte olduğumuz zamanlarda çok kötü bir insan olduğunu ve bu şekilde dünyaya geldiğini söylüyordu" ifadelerini kullandı.

"TECAVÜZ FANTEZİSİNİ SEVİYORDU"

27 yaşındaki kadın Paddock'un 11 Eylül saldırılarının arkasında ABD hükümetinin olduğunu düşündüğünü ifade ederken, "Paddock bana 6 bin dolar verdi. Tecavüz fantezisini seviyordu. Ben bağırıp yardım isterken bağlamaktan bahsediyordu" dedi. Soruşturmayı yürüten polis, Paddock'un otel odasına 2 kişilik bir sipariş verildiğini belirlemiş ve soruşturmayı genişletmişti.

Kaynak: haberinburada