Geçtiğimiz günlerde yaşanan Las Vegas katliamı sırasında konser alanında olduğu öğrenilen çocuk, henüz 5 yaşında.

Las Vegas katliamı sırasında olayı yaşayan en küçük tanığ8ın 5 yaşındaki bir çocuk olduğu anlaşıldı.

ADEN HENÜZ 5 YAŞINDA

Konser sırasında kalabalığa taramalı tüfekle ateş açılması sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiği ve 527 kişinin yaralandığı saldırının en küçük kurbanının 5 yaşında Aden Huser isimli çocuk olduğu anlaşıldı.

OLAY ANINDA KAYBOLMUŞTU

Katliamın yaşandığı sırada oluşan kargaşa sebebiyle, 5 yaşındaki minik Aden olay yerinde kayboldu. Oğlunu göremeyen anne çok korktu ve hemen aramaya başladı.

SOSYAL MEDYA SAYESİNDE BULUNDU

Dehşet anında kaybolan minik Aden'i annesi sosyal medya aracılığıyla buldu.

Kaynak: haberinburada