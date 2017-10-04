LAS VEGAS KATLİAMININ EN KÜÇÜK TANIĞI DAHA 5 YAŞINDA!
Geçtiğimiz günlerde yaşanan Las Vegas katliamı sırasında konser alanında olduğu öğrenilen çocuk, henüz 5 yaşında.
Las Vegas katliamı sırasında olayı yaşayan en küçük tanığ8ın 5 yaşındaki bir çocuk olduğu anlaşıldı.
ADEN HENÜZ 5 YAŞINDA
Konser sırasında kalabalığa taramalı tüfekle ateş açılması sonucu 59 kişinin hayatını kaybettiği ve 527 kişinin yaralandığı saldırının en küçük kurbanının 5 yaşında Aden Huser isimli çocuk olduğu anlaşıldı.
OLAY ANINDA KAYBOLMUŞTU
Katliamın yaşandığı sırada oluşan kargaşa sebebiyle, 5 yaşındaki minik Aden olay yerinde kayboldu. Oğlunu göremeyen anne çok korktu ve hemen aramaya başladı.
SOSYAL MEDYA SAYESİNDE BULUNDU
Dehşet anında kaybolan minik Aden'i annesi sosyal medya aracılığıyla buldu.
Kaynak: haberinburada
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