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LAS VEGAS KATLİAMI İÇİN TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA: TANRI SİZİ KUTSASIN


Las Vegas Katliamı İçin Trump'tan İlk Açıklama: Tanrı Sizi Kutsasın
Tarih : 02 Ekim 2017, 15:40
Puan Ver : Las Vegas Katliamı İçin Trump'tan İlk Açıklama: Tanrı Sizi Kutsasın(5/10)1

ABD'nin Las Vegas kentindeki müzik festivalinde düzenlenen saldırıya ilişkin ABD yönetiminden ilk açıklama geldi.

TRUMP: TANRI SİZİ KUTSASIN

ABD Başkanı Donald Trump, Twittter üzerinden yayımladığı mesajında, "Las Vegas'taki korkunç saldırıda yaşamını yitirenlere ve ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum. Tanrı sizi kutsasın." ifadelerini kullandı.

EN AZ 50 ÖLÜ VAR

Las Vegas polisi, Mandalay Bay Oteli'nin 32. katından açık hava konserine katılanların üzerine ateş açılması sonucu en az 50 kişinin yaşamını kaybettiğini, 200'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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