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Las Vegas Katliamcısına Yardım Eden Kadın Yakalandı

LAS VEGAS KATLİAMCISINA YARDIM EDEN KADIN YAKALANDI

Las Vegas'ta en az 50 kişinin öldüğü katliamda saldırgana yardım ettiği belirtilen Asya kökenli Marilou Danley, yakalandı.

Tarih : 02 Ekim 2017, 16:40
Puan Ver : Las Vegas Katliamcısına Yardım Eden Kadın Yakalandı(6/10)2

ABD'nin Las Vegas kentindeki konserde düzenlenen saldırıda en az 50 kişi öldü, 406 kişi de yaralandı. ABD basını saldırganın isminin 'Stephen Paddock' olduğunu açıkladı. Saldırganın Asya kökenli olduğu tahmin edilen arkadaşı Marilou Danley'in de yakalandığı ifade edildi.

FACEBOOK HESABINI KAPATMIŞ

Daha önceden Las vegas'ta gazino hostesi olan Marliou Danley, polis tarafından en az 50 kişinin öldüğü ve 406 kişinin yaralandığı "Las Vegas Kartliamı"nın şüphelisi olarak aranıyordu. Facebook'ta çocukları ve torunlarıyla pek çok fotoğrafı bulunan kadının facebook hesabını tamamen kapattığı belirlendi.

YAKALANDI

Heryerde aranan Marilou Danley, ilerleyen saatlerde yakalandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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