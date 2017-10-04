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LAS VEGAS CANİSİNİN KIZ ARKADAŞI SORGULANMAK İÇİN ABD'YE GÖNDERİLDİ


Las Vegas Canisinin Kız Arkadaşı Sorgulanmak İçin ABD'ye Gönderildi
Tarih : 04 Ekim 2017, 16:50
Puan Ver : Las Vegas Canisinin Kız Arkadaşı Sorgulanmak İçin Abd'ye Gönderildi(5/10)1

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlediği silahlı saldırıda 59 kişiyi öldüren saldırgan Stephen Paddock'un kız arkadaşı Marilou Danley'nin, sorgulanmak üzere Filipinler'den ABD'ye gönderildiği bildirildi.

FBI GÖREVLİLERİ KARŞILADI

ABD'li yetkililer, saldırının gerçekleştiği sırada Filipinler'de bulunan Danley'nin, Los Angeles kentine geldiğini ve burada Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileri tarafından karşılandığını belirtti.

Yetkililer, saldırganın kız arkadaşı Danley'nin sorgulanmasının beklendiğini kaydetti.

9 İLA 11 DAKİKA BOYUNCA ATEŞ AÇMIŞ

Las Vegas Şerifi Joseph Lombardo de kadının, saldırgan Paddock'un zihninden neler geçtiğine ışık tutabileceğini söyledi.

Las Vegas polisi ise Paddock'un bu saldırının her ayrıntısını "titizce planladığını", otel odası ile koridora kameralar yerleştirdiğini ve 9 ila 11 dakika boyunca otelin 32'nci katındaki odasından konser alanına ateş açtığını aktardı.

Polis, Paddock'un otel odası da dahil 3 farklı yerde yaptığı aramada saldırgana ait 47 silah ele geçirildiğini bildirdi.

100 BİN DOLARLIK PARA TRANSFERİ ARAÇTIRILIYOR

Öte yandan federal yetkililer, Paddock'un geçen hafta Filipinler'de bir banka hesabına gerçekleştirdiği 100 bin dolarlık para transferinin de araştırıldığını söyledi.

59 KİŞİ ÖLDÜ, 525 KİŞİ YARALANDIABD'nin Las Vegas kentinde Stephen Paddock, pazar gecesi konser alanında bulunan kişilerin üzerine yolun karşısındaki otelden ateş açmış, saldırıda 59 kişi hayatını kaybetmiş, 525 kişi yaralanmıştı.

TRUMP, "O HASTA VE DELİ BİR ADAM" DEMİŞTİ

FBI, saldırganın herhangi bir uluslararası terör örgütüyle bağlantısının olmadığını açıklamıştı.

Bugün Las Vegas'a gidecek ABD Başkanı Donald Trump, saldırgan Paddock için "O hasta ve deli bir adam." ifadesini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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