LAS PALMAS, BOATENG'İN SÖZLEŞMESİNİ 2020'YE KADAR UZATTI
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Las Palmas, Ganalı hücum oyuncusu Kevin-Prince Boateng ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Boateng'in sözleşmesinin 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.
Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Milan ve Schalke 04'te forma giyen Boateng, sezon başında Las Palmas'a transfer olmuştu.
Bu sezon Las Palmas formasıyla 29 maça çıkan Boateng, 10 gol attı.
kaynak:sabah
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar