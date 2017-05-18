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Las Palmas, Boateng'in Sözleşmesini 2020'ye Kadar Uzattı
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las palmas, boateng'in sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı

LAS PALMAS, BOATENG'İN SÖZLEŞMESİNİ 2020'YE KADAR UZATTI

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Las Palmas, Ganalı hücum oyuncusu Kevin-Prince Boateng ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Tarih : 18 Mayıs 2017, 13:31
Puan Ver : Las Palmas, Boateng'in Sözleşmesini 2020'ye Kadar Uzattı(6/10)3




Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Boateng'in sözleşmesinin 2020'ye kadar uzatıldığı bildirildi.



Hertha Berlin, Tottenham, Borussia Dortmund, Portsmouth, Milan ve Schalke 04'te forma giyen Boateng, sezon başında Las Palmas'a transfer olmuştu.



Bu sezon Las Palmas formasıyla 29 maça çıkan Boateng, 10 gol attı.



 



kaynak:sabah










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