Land Rover; BMW, Audi ve Mercedes üçlüsü arasındaki rekabette öne çıkmak için tüm olanaklarını zorluyor. Discovery Sport modeli, iki dünya arasında bir köprü kurmak için üretildi.



Land Rover ailesinin yeni Discovery Sport, Discovery ve Evoque arasında köprü kurmak ve kompakt SUV boşluğunu doldurmak için geliştirilmiş. Temel Discovery'nin sert yüzü ile karşılaştırıldığında daha futuristik ve sportif bir yüze sahip olduğunu söylemekte beis duymuyoruz. Yani karşımızda, Discovery'den daha genç, Evoque'dan daha olgun bir tasarım mevcut.







4599 milimetre uzunluğa sahip gövdede, kullanıcıların diz mesafesinin genişliği dikkat çekiyor. Bu da, kullanıcıların konforunun üzerinde ciddi anlamda düşünüldüğünün ispatı. Aracın C sütununun arkasına yerleştirilmiş koyu camlar da üçüncü sıra koltukta oturanların da konforunun temel alındığının diğer bir kanıtı.



Aracın, en çok tercih edilen modeli turbo benzin üniteli. Söz konusu motor 5800 d/d'de 240 beygir gücü ve 1750 dd'de 340 NM tork değerine imza atıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8.2 saniyede gerçekleştiren aracın son hızı ise 200 km/saat. Evet, fazla etkileyici değil ama karşımızdakinin bir spor otomobilden ziyade 2 tonluk bir arazi aracı olduğunu hatırlamakta fayda var. Fabrika verilerine göre 100 kilometrede 8.2 litre benzin tüketen motorun, çok da ekonomik olduğunu söylemek güç.



Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 HS modelinin Türkiye fiyatı ise 97.000 euro olarak belirlendi.