Bundan 12-15 yıl önce, süper spor otomobil üreticisi süper spor otomobil markalarının arazi aracı üreteceğini söylesek, eminiz ki, alay konusu olurduk. Ancak imkansız olan gerçekleşiyor ve tabular yıkılıyor. Lamborghini'nin 2017'da yenileceği Urus, pazara hakim olabilir.



Bundan 12-15 yıl önce, süper spor otomobil üreticisi süper spor otomobil markalarının arazi aracı üreteceğini söylesek, eminiz ki, alay konusu olurduk. Ancak imkansız olan gerçekleşiyor ve tabular yıkılıyor. Lamborghini'nin 2017'da yenileceği Urus, pazara hakim olabilir.







Durum: Çok zenginsiniz ve yeni bir otomobil almaya niyetlisiniz. Aldığınız aracın, özgün olmasını talep ediyorsunuz. Hem üstün teknolojilerle donatılsın, hem hızlı olsun hem de gerektiğinde, en zorlu arazilerle kolayca baş edebilsin.



Birkaç adayınız var: Audi Q7… Eh bu klasik oldu. BMW X5… Pek de özgün değil. AMG Mercedes 63; özgün ve güçlü ama performans açısından her istediğinizi veremeyebilir.



Tam bu koşullarda karşınıza, bir süper spor otomobil üreticisinin arazi aracı modeli çıkıyor. Ne yaparsınız?



Cevap Lamborghini. İnanın veya inanmayın Lamborghini ilk arazi araçlarını, LM002 ismiyle 1986-1993 yılında üretilmişti. Araç; 5.7 litrelik 450 beygirlik motorlara sahipti. Lakin 3 tonluk ağırlığı fazla hızlı olmasını engelliyordu. Hatta aslında Amerika Ordusu Arazi Aracı Humwee'ler ile aşırı benzer bir tasarıma sahipti.



Konsept olarak ilk olarak 2012 yılında dünya ile tanışan Urus, 2017'de seri üretime geçecek. İtalyan şirket, envanterindeki 10 ve 12 silindirli muazzam motorlarını kullanmakla yetinmeyerek, 4.0 litrelik; çift turbolu 8 silindirli bir motoru da donanımına katacak. Urus, kolayca 328 kilometre/son saat hıza erişebilirken, 0-100 kilometre hızlanma değerleri 4 ile 5 saniye arasında şekillenecek.



Urus; 2017 yılının ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Fiyatının çok tuzlu olacağını söylemek dahi gereksiz.



Suicide Squad Hayal Kırıklığı mı?