Lamborghini daima Ferrari'nin başını ağrıtması ile ünlü bir marka olmuştur. Şirket, VW Group tarafından satın alınınca, rakiplerinin baş ağrısı dayanılmaz bir raddeye ulaştı; ne de olsa artık İtalyanların arkasında inanılmaz bir reklam gücü ve maddiyatta bulunuyor.



Lamborghini daima Ferrari'nin başını ağrıtması ile ünlü bir marka olmuştur. Şirket, VW Group tarafından satın alınınca, rakiplerinin baş ağrısı dayanılmaz bir raddeye ulaştı; ne de olsa artık İtalyanların arkasında inanılmaz bir reklam gücü ve maddiyatta bulunuyor. Lamborghini, en popüler modellerinin fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.



Anlattığımız hikaye pek çoğunuz için inanılmaz olabilir ama sizi temin ederek, her satırıyla gerçek. İlk olarak güçlü tarım cihazları ile araç dünyasına imza atan şirket, 1963 yılında kuruldu.



Kurucu, mühendis, tasarımcı ve otomobil dehası Ferruccio Lamborghini; Muira isimli spor konseptini Ferrari ile paylaşıp, ortak olarak muazzam başarılara imza atmak istedi. Ancak Ferrari'nin 1988 yılında vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı, Ferrucio ve tasarımlarını aşağılamayı tercih etti. Hatta rivayetlere göre Ferruccio Lamborghini, günlerce gelip gittiği ama Enzo Ferrari'nin odasına dahi giremediği iddia edilir.



Böylece Ferrari, en büyük rakibini kendi eliyle yaratmış oldu. Otomobil üreticisi, 2015 döneminde 4500 adetten fazla model satıp 600 milyon dolardan fazla kar elde ederek Ferrari'nin gücünü baltalamış oldu. Geçmişin traktör üreticisi, şimdi ancak Yılbaşı Piyangosu çıktığında satın almayı düşüneceğimiz, kara roketleri üretiyor ve bizim gibi müdavimlere, dışarıda gördüğümüzde “ah” çektiriyor.



Otomobil dünyasının Büyük El'i, yeni süper spor otomobillerin görsellerini paylaştı. Biz de, bunları size aktarıyoruz.