O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

lamborghini'nin en iyileri!

LAMBORGHİNİ'NİN EN İYİLERİ!

Lamborghini daima Ferrari'nin başını ağrıtması ile ünlü bir marka olmuştur. Şirket, VW Group tarafından satın alınınca, rakiplerinin baş ağrısı dayanılmaz bir raddeye ulaştı; ne de olsa artık İtalyanların arkasında inanılmaz bir reklam gücü ve maddiyatta bulunuyor.

Tarih : 27 Eylül 2016, 11:58
Puan Ver : Lamborghini'nin En İyileri!(0/10)


Lamborghini daima Ferrari'nin başını ağrıtması ile ünlü bir marka olmuştur. Şirket, VW Group tarafından satın alınınca, rakiplerinin baş ağrısı dayanılmaz bir raddeye ulaştı; ne de olsa artık İtalyanların arkasında inanılmaz bir reklam gücü ve maddiyatta bulunuyor. Lamborghini, en popüler modellerinin fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.



Anlattığımız hikaye pek çoğunuz için inanılmaz olabilir ama sizi temin ederek, her satırıyla gerçek. İlk olarak güçlü tarım cihazları ile araç dünyasına imza atan şirket, 1963 yılında kuruldu.



Kurucu, mühendis, tasarımcı ve otomobil dehası Ferruccio Lamborghini; Muira isimli spor konseptini Ferrari ile paylaşıp, ortak olarak muazzam başarılara imza atmak istedi. Ancak Ferrari'nin 1988 yılında vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı, Ferrucio ve tasarımlarını aşağılamayı tercih etti. Hatta rivayetlere göre Ferruccio Lamborghini, günlerce gelip gittiği ama Enzo Ferrari'nin odasına dahi giremediği iddia edilir.



Böylece Ferrari, en büyük rakibini kendi eliyle yaratmış oldu. Otomobil üreticisi, 2015 döneminde 4500 adetten fazla model satıp 600 milyon dolardan fazla kar elde ederek Ferrari'nin gücünü baltalamış oldu. Geçmişin traktör üreticisi, şimdi ancak Yılbaşı Piyangosu çıktığında satın almayı düşüneceğimiz, kara roketleri üretiyor ve bizim gibi müdavimlere, dışarıda gördüğümüzde “ah” çektiriyor.



Otomobil dünyasının Büyük El'i, yeni süper spor otomobillerin görsellerini paylaştı. Biz de, bunları size aktarıyoruz.








Etiketler: Lamborghini  Nin  En  İyileri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER