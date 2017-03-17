Sahnede Bir Anda Göğüslerini Açtı!
Merkez'in Faiz Kararı Ardından Dolarda Düşüş Sürüyor
Hollandalı Bakandan Türkiye İtirafı: Biz Biteriz!
Yeni Lamborghini Huracan Performante
Gmail'de Para Gönderme Devri Başladı
Siber Suçlular Pornografik Sitelerin Kullanıcılarını Hedef Alıyor
Vertu Satıldı! Hem De Bir Türk'e!
Resident Evil Revelations, Ps4 Ve Xbox One İçin Duyuruldu
Lamborghini'den Koşu Ayakkabısı; Wave Tenjin 2
Xperia Xzs Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?
Samsung Katlanabilir Ekranlı Telefonu İçin Gün Sayıyor
Yazarlar Beşiktaş-Olympiakos Maçını Yorumladı
Son Bir Ay! Okumadan Sandığa Gitmeyin!
Dolar Güne Nasıl Başladı?
Erkeklere Prostat Kanseri Uyarısı!
Halep'te Camiye Saldırı: 58 Ölü
Adil Öksüz Soruşturmasında 28 İsme Yasak Geldi
Abd'den Türkiye'ye Çağrı!
'demet Akalın'a Saygım Var, Ama Sevgim Yok'
Somali'deki Türk Askeri Üssü Göreve Başlıyor

lamborghini'den koşu ayakkabısı; wave tenjin 2

LAMBORGHİNİ'DEN KOŞU AYAKKABISI; WAVE TENJİN 2

Spor arabaları ile karşımıza çıkan İtalyan otomobil firması devi Lamborghini şimdi koşu ayakkabı Wave Tenjin 2 ile karşımıza çıkıyor.

Tarih : 17 Mart 2017, 10:22
Puan Ver : Lamborghini'den Koşu Ayakkabısı; Wave Tenjin 2(6/10)7


Spor arabaları ile karşımıza çıkan İtalyan otomobil firması devi Lamborghini şimdi koşu ayakkabı Wave Tenjin 2 ile karşımıza çıkıyor.



Bazı otomobil firmaları otoyollarda gösterdiği performansı farklı sektörlerde de gösteriyor. Bazı önemli firmaların araba dışında gösterdiği sektör ise ayakkabı sektörü, Porshegibi bazı markalar kendi isimlerini taşıyan ayakkabıları Adidasgibi firmalara üretirken bazıları ise kendi üretimleri ile daha doğrusu ortağı olduğu veya bünyesinde barındırdığı firmalara üreterek karşımıza çıkıyor. Spor arabaları konusunda büyük söz sahibi olan Lamborghinide ortağı olduğu Mizuno‘ya ürettirdiğiWave Tenjin 2ayakkabı ile karşımıza çıkıyor.



Farklı Renk Seçenekleri



Lamborghini‘nin çıkardığı ayakkabı bazı araba markalarının günlük ayakkabının aksine koşu ayakkabısı olarak dikkat çekiyor. Wave Tenjin 2ismi ile çıkan ayakkabı tahmin edileceği üzere maksimum rahatlık ve performans için malzeme seçimleri ve üretim kalitesi üst düzeyde. Ayakkabının ağırlığı ve hissedilebilir olmaması adına karbon fiber parçalar kullanılmış. Bunun yanı sıra polyester ve kauçuk malzemelerinin de kullanılması uzun süreli çalışmalar için kullanan kişiyi yormayacak. Ayakkabının siyah, kırmızı, beyaz ve altın renk gibi seçenekleri sunulurken ortağı olduğu spor malzemeleri üreticilerinden bir Japonya merkezli Mizunotarafından 401 dolardan satışa çıkıyor.



Xiaomi Redmi Pro 2 hangi yonga setini kullanacak?








Etiketler: Lamborghini  Den  Koşu  Ayakkabısı;  Wave  Tenjin  2    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER