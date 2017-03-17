

Spor arabaları ile karşımıza çıkan İtalyan otomobil firması devi Lamborghini şimdi koşu ayakkabı Wave Tenjin 2 ile karşımıza çıkıyor.



Bazı otomobil firmaları otoyollarda gösterdiği performansı farklı sektörlerde de gösteriyor. Bazı önemli firmaların araba dışında gösterdiği sektör ise ayakkabı sektörü, Porshegibi bazı markalar kendi isimlerini taşıyan ayakkabıları Adidasgibi firmalara üretirken bazıları ise kendi üretimleri ile daha doğrusu ortağı olduğu veya bünyesinde barındırdığı firmalara üreterek karşımıza çıkıyor. Spor arabaları konusunda büyük söz sahibi olan Lamborghinide ortağı olduğu Mizuno‘ya ürettirdiğiWave Tenjin 2ayakkabı ile karşımıza çıkıyor.



Farklı Renk Seçenekleri



Lamborghini‘nin çıkardığı ayakkabı bazı araba markalarının günlük ayakkabının aksine koşu ayakkabısı olarak dikkat çekiyor. Wave Tenjin 2ismi ile çıkan ayakkabı tahmin edileceği üzere maksimum rahatlık ve performans için malzeme seçimleri ve üretim kalitesi üst düzeyde. Ayakkabının ağırlığı ve hissedilebilir olmaması adına karbon fiber parçalar kullanılmış. Bunun yanı sıra polyester ve kauçuk malzemelerinin de kullanılması uzun süreli çalışmalar için kullanan kişiyi yormayacak. Ayakkabının siyah, kırmızı, beyaz ve altın renk gibi seçenekleri sunulurken ortağı olduğu spor malzemeleri üreticilerinden bir Japonya merkezli Mizunotarafından 401 dolardan satışa çıkıyor.



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