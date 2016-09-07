Lamborghini 2016 mali yılının ilk yarısında, kendi tarihi içinde yeni bir satış rekoru kırdı. Şirket, müşterilere teslim edilen 2013 otomobil sayısıyla, yarım yıllık bir dönemde ilk defa 2.000 adet çizgisini aşmış oldu.







Lamborghini 2016 mali yılının ilk yarısında, kendi tarihi içinde yeni bir satış rekoru kırdı. Şirket, müşterilere teslim edilen 2013 otomobil sayısıyla, yarım yıllık bir dönemde ilk defa 2.000 adet çizgisini aşmış oldu.







Ayrıca Haziran 2016'da, dünya genelinde müşterilere teslim edilen 416 adetle, şirket tarihindeki aylık en yüksek satış adedi rekoru kırıldı.











Global bir marka olan Lamborghini'nin satış dağıtımı üç bölge arasında iyi bir dengeye sahip: EMEA (Avrupa, Ortadoğu, Afrika), Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinin her biri dünya satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. 50 ülkeye hizmet veren 135 bayiden müşterilere yapılan teslimatlar dünya çapında 2015'in ilk yarısındaki 1.882 adetten, 2016'nın ilk yarısında 2 bin 13 adede yükseldi ve yüzde 7 artış kaydetmiş oldu.



V10 Huracan modelinden 1370 adet teslim edilmiş olması sayesinde, 2016'nın ilk yarısı Lamborghini tarihinde V10 satışları açısından en başarılı yarım yıllık dönem oldu. Huracan'ın pazara girmesinden sonraki ilk 24 aylık dönemdeki satış rakamları, İtalyan otomobil üreticinin açık ara en popüler modeli (en azından eski en popüler modeli) Gallardo'yu geride bırakmış oldu.



2015 yılında 469 milyon dolar gelir elde eden İtalyan süper spor otomobil devi, aynı dönemde 60 milyon doları aşkın da kar elde etti. Yine de ezeli rekabette Ferrari'nin açık ara önde olduğunu vurgulamakta fayda var.



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