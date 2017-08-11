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Laleli'de, iki tramvayın arasında kalan motosikletli ölümden döndü

LALELİ'DE, İKİ TRAMVAYIN ARASINDA KALAN MOTOSİKLETLİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İstanbul'da Kabataş-Bağcılar tramvay hattına giren bir motosiklet sürücüsü, iki tramvayın arasında kalarak ölümden döndü.

Tarih : 11 Ağustos 2017, 13:40
Puan Ver : Laleli'de, İki Tramvayın Arasında Kalan Motosikletli Ölümden Döndü(8/10)4

İstanbul Laleli'de, Kabataş-Bağcılar tramvay hattına giren bir motosiklet sürücüsü, iki yönden de tramvay gelmesi sonucu arada kalarak ölümden döndü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İKİ TRAMVAYIN ARASINDA KALDI, ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE YERE DÜŞTÜ

Olay, Fatih'te geçtiğimiz salı günü saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Kabataş-Bağcılar tramvay hattına giren bir motosiklet sürücüsü, her iki yönden tramvay geldiği sırada kaçacak yer bulamadı. İki tramvayın arasında kalan motosiklet sürücüsü kazanın etkisiyle motosikletinden düşerek yaralandı. Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar, kazanın yaşandığı noktaya gelerek yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

LALELİ'DE MEYDANA GELEN KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekipleri kaza yapan motosikleti olay yerinden kaldırırken olayla ilgili çalışma başlattı. Kazanın olduğu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Kabataş'tan Bağcılar'a ve Bağcılar'dan Kabataş'a sefer yapan iki tramvayın yolu Laleli'de kesiştiği görülüyor. O sırada tramvay yolunda seyreden bir motosikletli, kaçamayarak iki tramvayın arasında kalıyor. Yaralanan vatandaşın yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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