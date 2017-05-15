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laf atma kavgası ölümlü bitti

LAF ATMA KAVGASI ÖLÜMLÜ BİTTİ

İstanbul Sultangazi'de kızlara laf attıkları iddia edilen Afgan ve Suriye uyruklu kişiler ile mahalleli arasında çıkan kavgada Ramazan Şahin (24) bıçaklanarak öldürüldü.

Tarih : 15 Mayıs 2017, 09:38
Puan Ver : Laf Atma Kavgası Ölümlü Bitti(8/10)10


İstanbul Sultangazi'de kızlara laf attıkları iddia edilen Afgan ve Suriye uyruklu kişiler ile mahalleli arasında çıkan kavgada Ramazan Şahin (24) bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin ardından mahallede çıkan olaylara polis TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti. Polis, Afgan ve Suriye uyruklu kişileri kamyonete bindirerek mahalleden çıkardı.



Olay, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 85.Sokak üzerinde saat 23.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, Afgan ve Suriye uyruklu kişilerin olduğu gruptan mahalledeki kızlara laf atıldı. Bunun üzerine mahallenin gençleri toplanarak yabancı uyruklu bu kişilerle kavgaya tutuştu. Büyüyen kavga sırasında Ramazan Şahin bıçaklanarak ağır yaralandı.



Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Şahin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet üzerine olaylar daha da büyüdü. Kalabalıklaşarak olayı protesto eden gruba, çevik kuvvet polisleri TOMA ile tazyikli su sıkarak müdahale etti.



AFGAN VE SURİYE UYRUKLULAR MAHALLEDEN ÇIKARILDI



Polis mahallede bulduğu Afgan ve Suriye uyruklu kişileri mahalleden çıkardı. Polisin, bazı Afgan uyruklu kişileri kamyonete bindirerek olay yerinden uzaklaştırdığı kameraya yansıdı.



Ölüm haberini alana Ramazan Şahin'in yakınları hastane önünde toplandı. Ölen Ramazan Şahin'in dayısı Salih Arslan, "23.00 sıralarında Afgan ve Suriyeliler'in mahalledeki kızlara laf atması sonucu meydana geliyor. Ramazan Şahin benim yeğenim. Gürültüye aşağı iniyor, mahalledeki gençlerle Suriyeli ve Afganlılarla kavga ediyorlar. Aşağı yukarı 50-60 Suriyeli ve Afganlı mahalledeki gençlerle kavga ediyorlar. Bunlardan birinin bıçaklaması sonucu Ramazan Şahin 24 yaşında hayatını kaybediyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Laf  Atma  Kavgası  Ölümlü  Bitti    haber

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