

Lady Gaga ile Taylor Kinney, 5 yıllık beraberliklerini geçtiğimiz temmuz'da sonlandırdı. Ancak 30 yaşındaki şarkıcı, kalp şeklindeki nişan yüzüğünü ayrılık sonrası hemen teslim etmedi.







Sözcü'de yer alan habere göre; 2015 Sevgililer Günü'nde nişanlanan ikili, Temmuz 2016'da ayrılsa da birkaç kez görüşmüş, ama Kinney evlenmeye soğuk bakmıştı.







kaynak:milliyet