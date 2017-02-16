LADY GAGA NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ GERİ VERDİ
Yeni bir aşka yelken açan ABD'li şarkıcı Lady Gaga'nın, 5 yılın ardından ayrıldığı Taylor Kinney'in hediye ettiği nişan yüzüğünü aylar sonra geri vermesi dikkati çekti.
Lady Gaga ile Taylor Kinney, 5 yıllık beraberliklerini geçtiğimiz temmuz'da sonlandırdı. Ancak 30 yaşındaki şarkıcı, kalp şeklindeki nişan yüzüğünü ayrılık sonrası hemen teslim etmedi.
Sözcü'de yer alan habere göre; 2015 Sevgililer Günü'nde nişanlanan ikili, Temmuz 2016'da ayrılsa da birkaç kez görüşmüş, ama Kinney evlenmeye soğuk bakmıştı.
kaynak:milliyet
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