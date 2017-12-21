LADY DİANA'NIN YEĞENİ YATAK FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI
Lady Diana'nın yeğeni, 26 yaşındaki Kitty Spencer, paylaştığı yatak fotoğrafı ile ağızları açık bıraktı.
Verdiği pozlar ile günden güne kariyerinde yükselen, Prenses Diana'nın 53 yaşındaki erkek kardeşi Charles Spencer'in 26 yaşındaki modellik yapan kızı Lady Kitty Spencer, instagramda paylaştığı yatak fotoğrafı ile takipçilerinin ağzını açık bıraktı.
Daha öncede instagramda paylaştığı fotoğraflardan dolayı hayranlarından övgüler alan Kitty'nin yatak fotoğraflarına takipçileri, "Mükemmel görünüyorsun" diyerek yorumladı. Kitty'nin yatak pozu binlerce beğeni aldı.
Haberler.com/ Dış Haberler
Kaynak: haberinburada
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