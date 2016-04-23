Lada Vesta Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak?Araç almak isteyenlerin merakla beklediği haber bir türlü gelmek bilmiyor.



Lada Vesta ne zaman Türkiye'de satışa sunulacak 2016?Lada Vesta'nın ne zaman Türkiye'de satışa sunulacağı merak konusu olurken ülkemiz ile Rusya arasında ki siyasi krizden sonra uygulanmaya başlayan ekonomik ambargolar sonrasında Lada Vesta'nın ne zaman Türkiye'ye geleceği merak konusu oldu.



Lada Vesta ne zaman piyasaya çıkacak ve Türkiyede satılacak.Lada Vesta bekleyenler için bazı bilgileri iszler için hazırladık.İşte sıfır araç alacakların merakla beklendiği araç modeli ve Lada Vesta'nın muhtemelen Türkiye'ye geliş tarihi..Günlerdir Türkiye otomobil gündemini meşgul eden Lada Vesta'nın Türkiye'ye gelişi hakkında Avtovaz şirketinden bir açıklama gelmezken araç için sıraya giren binlerce kişi ise hayal kırıklığı yaşıyor.



İşte Lada Vesta hakkında ki haberimiz Lada Vesta'ların teknik özellikleri ve Lada Vesta Türkiye satış fiyatı nedir? Rusya'nın dev otomobil şirketi AvtoVaz son model Lada Vesta'ların test üretimine başlıyor. Lada, Yeni Vesta'ları 6.100 USD ye satmayı planlıyor.



Bu şartlar altında araba Türkiye'ye ulaştığında fiyatının 25 bin TL'den başlayacağı tahmin ediliyor.



LADA VESTA TÜRKİYE SATIŞ FİYATI







Vesta modelinin üretim bandına 76 milyon dolar yatırım yapan AvtoVaz, test araçlarını birkaç hafta içerisinde tamamlamış olacak. Eylül ayında tanıtılacak araç 2016 başında Türkiye'de yola çıkabilecek.







Priora'nın yerini alacak olan Vesta test için gönderildiği Almanya'da da ABS ve denge testlerinden de başarıyla geçti. Önce hatchback tipi üretilecek olan arabanın sedan versiyonları daha sonra üretilecek.







Lada'nın bir başka çalışması olan Xray Cross'lar ise 7500 USD den başlayan fiyatlarla piyasaya sunulacak. Nissan, Renault ve AvtoVaz firmalarının deneyimlerini birleştirerek üretecekleri Xray modeli Sandero ve Duster modellerinden izler taşıyacak.







Sürücü koltuğu yükseklik ayarı, tüm camlarda, koltuklarda, direksiyonda ve aynalarda ısıtma sistemi gibi özelliklere sahip olacak arabanın, Lada tarafından üretilen 1.4 litre 100 hp lik benzinli motorla yollara çıkması bekleniyor.







LADA VESTA'LARIN SERİ ÜRETİMİNE NE ZAMAN GEÇİLECEK







AvtoVAZ Başkanı Bo Andersson test üretimin seri üretim öncesi bir hazırlık olduğunu söyledi. Rusya'nın yeni model araçlarının üretimi ile ilgili takvimin planlandığı şekilde ilerlediğini ifade eden Andersson, “Lada Vesta modellerin üretimi için özel bir alan oluşturduk. Bunun için şirket 5 milyar ruble (76,6 milyon dolar) ek yatırım yaptı?” dedi.







Lada Vesta'ların geçen yıl test için Almanya'ya gönderildiği, ABS ve denge testlerinin başarılı bir şekilde yapıldığı kaydedildi.