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lacazette, lyon'dan ayrılıyor

LACAZETTE, LYON'DAN AYRILIYOR

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Lyon'un büyük kozlarından olan ve bu sezon attığı 29 gol ile takımın dikkat çeken ismi Alexandre Lacazette ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı!

Tarih : 21 Mart 2017, 14:58
Puan Ver : Lacazette, Lyon'dan Ayrılıyor(7/10)7


Lacazette'in yeni sezonda Atletico Madrid takımına transfer olacağı haberleri İspanya basınında yer aldı.



Şubat ayı içinde menajeri ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e gidip Atleticolu yöneticileri ile görüştüğü söylenen Lacazette'in, Madrid temsilcisinden gelen transfer teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.



 



kaynak:sabah



 



 








Etiketler: Lacazette  Lyon  Dan  Ayrılıyor    haber

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