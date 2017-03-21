LACAZETTE, LYON'DAN AYRILIYOR
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleştiği Lyon'un büyük kozlarından olan ve bu sezon attığı 29 gol ile takımın dikkat çeken ismi Alexandre Lacazette ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı!
Lacazette'in yeni sezonda Atletico Madrid takımına transfer olacağı haberleri İspanya basınında yer aldı.
Şubat ayı içinde menajeri ile birlikte İspanya'nın başkenti Madrid'e gidip Atleticolu yöneticileri ile görüştüğü söylenen Lacazette'in, Madrid temsilcisinden gelen transfer teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.
kaynak:sabah
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