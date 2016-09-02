Kylie Jenner, sevgilisi Tyga'ya Amerika satış fiyatı 300 bin dolar olan Bentley otomobil hediye etti.



Kylie Jenner, sevgilisi Tyga'ya Amerika satış fiyatı 300 bin dolar olan Bentley otomobil hediye etti.



Kylie Jenner, sevgilisi Tyga'ya Amerika satış fiyatı 300 bin (1 milyon lira) dolar olan Bentley otomobil hediye etti.