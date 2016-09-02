KYLİE JENNER, SEVGİLİSİ TYGA'YA BENTLEY HEDİYE ETTİ
Kylie Jenner, sevgilisi Tyga'ya Amerika satış fiyatı 300 bin dolar olan Bentley otomobil hediye etti.
Kylie Jenner, sevgilisi Tyga'ya Amerika satış fiyatı 300 bin dolar olan Bentley otomobil hediye etti.
Kylie Jenner, sevgilisi Tyga'ya Amerika satış fiyatı 300 bin (1 milyon lira) dolar olan Bentley otomobil hediye etti.
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