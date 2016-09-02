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kylie jenner, sevgilisi tyga'ya bentley hediye etti

KYLİE JENNER, SEVGİLİSİ TYGA'YA BENTLEY HEDİYE ETTİ

Kylie Jenner, sevgilisi Tyga'ya Amerika satış fiyatı 300 bin dolar olan Bentley otomobil hediye etti.

Tarih : 02 Eylül 2016, 14:53
Puan Ver : Kylie Jenner, Sevgilisi Tyga'ya Bentley Hediye Etti(6/10)4


Kylie Jenner, sevgilisi Tyga'ya Amerika satış fiyatı 300 bin dolar olan Bentley otomobil hediye etti.



Kylie Jenner, sevgilisi Tyga'ya Amerika satış fiyatı 300 bin (1 milyon lira) dolar olan Bentley otomobil hediye etti.








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