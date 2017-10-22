Celal Talabani'nin oğlu KYB lideri Bafel Talabani, Kerkük'e yönelik saldırılara ilişkin A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. KUKYB'nin neden çekildiğini açıklayan Talabani, "Kerkük'te yaşananlar hakkında soruşturma açılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

"TAKTİKSEL OLARAK ÇEKİLDİK, 100 PEŞMERGE ÖLDÜ"

"Peşmergemiz son yıllarda Kerkük'ün her türlü tehdide karşı korunmasında oynadığı rol ile tanınmaktadır. Bu kez daha üstün bir askeri güç ile karşı karşıya kaldılar" diyen Talabani, şunları kaydetti:

"Sahadaki askeri komutanlarımız, 100'e yakın peşmergenin hayatını kaybettiği çatışmalardan sonra taktiksel bir karar alarak çekildiler. Olayın gerçeği budur. Binlerce peşmergeyi kaybetmemek, çatışmaların Kerkük merkezine sıçramaması ve çok sayıda sivilin can kaybının yaşanmaması için komutanlarımız taktiksel olarak çekilme kararı aldı."

"BİZİ BU DURUMA GETİRENLERE SORUŞTURMA AÇILMALI

Talabani, 'hainlik' ithamına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Beni böyle şeylerle itham edenlere bu ithamları iade ediyorum. Ben onları ihanetle suçluyorum. Kerkük'te yaşananlar hakkında soruşturma açılmasını talep ediyorum. Ayrıca, bizi bu duruma getiren Kürt liderler hakkında da soruşturma açılmasını istiyorum. Başkan Barzani'ye sözlü sataşmada bulunmayacağım. Kürt birliğinin zayıflamasına neden olacak herhangi bir şey yapmayacağım. Bugün birliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kendimize şunu sormalıyız; bu noktaya nasıl geldik?

TEKLİF VE ANLAŞMALAR

Referandum, sorulması gereken bir soruydu. Fakat referandum en son hedefimiz değildir. En son hedefimiz, Kürtlerin haklarını alabilmesidir. ABD, temsilcileri, McGurk vb. bize son gününe kadar teklifle geldiler. Bizi koruyacak, Bağdat ile müzakere edersek 2 yıl içerisinde bağımsızlık referandumu yapılmasını garanti altına alacak bir teklifle geldiler. Maalesef Kürt liderleri, böylesi bir tarihi fırsatı geri teptiler. Bu büyük bir hataydı. Kerkük'teki çatışmalarda dahi bir fırsat vardı. Kerkük'e Irak güçleri ilerlerken dahi bir fırsat vardı. Abadi bize ulaştı ve bize bir anlaşma sundu. Dilerseniz size bu anlaşmanın da detaylarını sunabilirim. Bir günlük müzakerenin ardından şöyle bir teklife ulaştık: Irak ordusunun tek taraflı olarak yerleştirilmesi yerine, Keyvan askeri üssünün IŞİD İle Mücadele Koalisyonu için ortak bir üs haline getirilmesi üzerinde anlaştık.

Bu kapsamda koalisyondaki ABD, İngiltere askerinin yanı sıra Irak askeri de bu üste konuşlanabilecekti. Tek başına bu, Kerkük'te yaşanabilecek faciayı engelleyebilirdi. Desteklediğim tek anlaşma bu. YNK yönetimindeki 50 kişiden 38'inin imzaladığı belge elimde."

'DİĞER GÜÇLER KİMİNLE ANLAŞTI?'

Belgeyi de gösteren Talabani, "Bu onurlu bir anlaşmaydı, kimse kaybetmeyecek, Kerkük elimizde olacaktı, Kürt halkının yaşadığı bu trajedi yaşanmayacaktı. Fakat maalesef Kürt liderleri doğru kararı almayı başaramadılar. Abadi'nin (otonom bölge ile ilgili) ne düşündüğünü bilmiyorum. Bildiğim şey şu ki, bize bu süreçte birçok kez ulaşmaya, anlaşmaya çalıştı; birçoğu kabul edebileceğimiz anlaşmalar değildi. ABD'nin bize son olarak sunduğu teklifin reddedilmesi bir hataydı. Benim için arkamı dönüp başkalarını suçlamak kolay olurdu. Kerkük'ün korunmasında 100 peşmergemizi kaybettik diyebilirdim kolayca."

Bafel Talabani, Kerkük'teki KDP peşmergelerinin çekilmesini kastederek, "Ben Bağdat'la anlaşma yaptıysam, diğer güçler kiminle anlaştı" diye sordu.

Kaynak: haberinburada