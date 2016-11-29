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kweuke'nin eşi komada, bebekleri hayatını kaybetti!

KWEUKE'NİN EŞİ KOMADA, BEBEKLERİ HAYATINI KAYBETTİ!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor forması giyen Leonard Kweuke'ye eşi ve bebeklerinden acı bir haber geldi!

Tarih : 29 Kasım 2016, 12:31
Puan Ver : Kweuke'nin Eşi Komada, Bebekleri Hayatını Kaybetti!(8/10)7


ABD'de sevgilisi trafik kazası geçiren Çaykur Rizesporlu Leonard Kweuke'nin doğumunu bekledikleri 8 aylık ikizleri anne karnında hayatlarını kaybetti.



Çaykur Rizesporlu futbolcu bugün aldığı acı bir haber ile yıkıldı. Kweuke'nin ABD'de bulunan evlilik hazırlığında olan sevgilisi trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan eşinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak karnındaki ikizlerin hayatlarını kaybettiği öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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