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Kuzgunlar, 4 Yaşındaki Bir Çocuk Seviyesinde Gelecek Planı Yapabiliyor

KUZGUNLAR, 4 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK SEVİYESİNDE GELECEK PLANI YAPABİLİYOR

İsveç'te aralarında bir Türk'ün de bulunduğu ekibin yaptığı araştırmalar, kuzgunların ileriye dönük planlar yapabildiğini gösterdi.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 17:20
Puan Ver : Kuzgunlar, 4 Yaşındaki Bir Çocuk Seviyesinde Gelecek Planı Yapabiliyor(9/10)5

Lund Üniversitesi'nde görev yapan bilim insanları Can Kabadayı ve Mathias Osvath'ın yürüttüğü çalışmalar, kuzgunların gelecek planı yapabildiği sonucunu verdi.

GELECEKTE GETİRİ SAĞLAYACAK OLAN NESNELERİ TERCİH EDİYORLAR

Yalnızca insanlara ve büyük insansı maymunlara has olan bu yeteneğin kuzgunlarda da bulunduğu bilgisi, bilim dünyasında çığır açtı. Araştırmada, kuzgunların gelecekte kendilerine fayda sağlayacak nesneleri seçtikleri görüldü.Son araştırmalarda, kuzgunların adil olan ve olmayan arasındaki farkı anlayabilme yetenekleri olduğu da keşfedilmişti.

BU YETİ, İNSANDA 4 YAŞINDA OLUŞUYOR

Gelecekteki olayların planlanması, geleceğe dönük kazançlar için uzun süreli hafıza gerektirir. Örneğin; çocuklar 4 yaşından itibaren yaşamlarını planlama, hayal kurma gibi özelliklerini kullanmaya başlar. Planlama yeteneği, uzun yıllar boyunca, yalnızca insana ait bir özellik olarak düşünülüyordu. Fakat bu fikir şempanzelerin, bonoboların ve orangutanların gelecekte kullanım ihtiyacı duyacakları araçlar geliştirmeleriyle birlikte değişti.

GELECEKTEKİ ACİL DURUMLAR İÇİN KARAR VEREBİLİYORLAR

Deneyler sonucunda araştırmacılar, kuzgunların ilk denemeden itibaren planladığını, başarılarının alışkanlıktan kaynaklanmadığını öne sürdü. Araştırma ekibi, bu kuşların, planlama konusunda büyük maymunlarla aynı oranda yetenekli ve geleceğe yönelik acil durumlar için karar verme yetisine sahip olduklarını belirtti. Kuzgunlarla yapılan bu araştırma, zekanın, kuşlarda nasıl evrimleştiğine ilişkin ipuçları sundu.

( Kaynak: t24.com)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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