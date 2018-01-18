Gelecek ay yapılacak olan kış olimpiyatlarının açılış töreninde Kuzey ve Güney Koreli sporcular, "Birleşik Kore" bayrağı altında birlikte yürüyecek.

Güney Kore'nin Yonhap haber ajansı, Kore Yarımadası'nın düşman kardeşlerinin 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na aynı bayrak altında katılacaklarını bildirdi. İki ülke daha önce de benzer turnuvalara aynı bayrak altında katılmıştı. Ancak bu turnuvada ilk kez ortak takım oluşturacaklar. Ortak takımın branşı kadın hokeyi olarak belirlendi.

Seul yönetiminden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın Kış Olimpiyatları'na 550 kişilik bir delegasyon göndereceği bildirildi. İki ülke, açılış seremonisinde de beraber yürüyecek.

Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde 9 Şubat'ta başlayacak Kış Olimpiyat Oyunları, 25 Şubat tarihinde sona erecek.

KİM JONG-UN'UN YENİ YIL MESAJI İLİŞKİLERİ DÜZELTTİ

2017'de 20'den fazla füze deneyerek dünyayı titreten Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl mesajında Güney Kore'ye diyalog teklif etti ve gerisi çorap söküğü gibi geldi. Seul yönetiminin olumlu yanıtının ardından taraflar Panmunjom'da buluşmak için anlaştı.

9 Ocak'ta ünlü sınır köyü Panmunjom'da iki yıl sonra üst düzey yetkilileri aynı masa etrafında buluşturan görüşme sonucunda, Kuzey Koreli sporcuların Güney Kore'deki Kış Olimpiyat Oyunları'na gitmelerine karar verildi. Atletlerle birlikte üst düzey bir yetkililer de Güney Kore'ye seyahat edecek. Ayrıca iki ülke arasındaki askeri acil hat telefonu yeniden açıldı.

3. FOTOĞRAF GELECEK Mİ?

Güney Kore ve Kuzey Kore liderleri, son 70 yılda yalnızca iki kere müzakereler için bir araya geldi. Kim Dae-jung ve Kim Jong Il'in bu fotoğrafı da 14 Haziran 2000'de ortak bir deklarasyon imzaladıktan sonra çekilmişti.



2007'de çekilen bu fotoğrafta da Kim Jong Il bu sefer o dönemin Güney Kore Devlet Başkanı Roh Moo-hyun ile bir arada yer alıyor.

Şimdi de Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un bir araya gelip gelmeyeceğini bütün dünya kamuoyu merak ediyor.



Güney ve Kuzey Kore, 1953'te sona eren savaştan sonra yalnızca ateşkes anlaşması imzaladı ve düşman kardeşler halen teknik olarak savaş halinde.

Her yıl yaklaşık bin Kuzey Koreli aradaki sınırı aşıp Güney'e kaçıyor.

Kaynak: haberinburada