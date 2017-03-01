

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin 1 Mart Bağımsızlık Hareketi'nin 98. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, geçici Devlet Başkanı ve Başbakan Hwang Kyo-ahn, Kuzey Kore ile başa çıkmaya hazır olduğunu belirtti.







Hwang, "Seul-Washington ittifakına bağlı olarak Kuzey Kore'den gelen herhangi bir provokasyon ya da tehdidi ağır şekilde cezalandıracağız." dedi.







Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile başlatılan "Yavru Kartal" tatbikatının nisan sonuna kadar devam edeceği belirtildi.







Bu yılki tatbikat, ülkeye Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi yerleştirilmesine olanak sağlayacak arazi takasının sonuca ulaşmasının hemen sonrasına denk geldi.







kaynak:sabah