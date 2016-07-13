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kuzey vargın yoğun bakımda!

KUZEY VARGIN YOĞUN BAKIMDA!

Marmaris'te yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Aksaçlı'sı ve Türk sinemasının usta oyuncusu Kuzey Vargın, yoğun bakıma kaldırıldı.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 11:43
Puan Ver : Kuzey Vargın Yoğun Bakımda!(10/10)10


Marmaris'te yaşayan Kurtlar Vadisi'nin Aksaçlı'sı ve Türk sinemasının usta oyuncusu Kuzey Vargın, yoğun bakıma kaldırıldı.



Sanatçı Onur Akay'ın Twitter adresinden yaptığı paylaşımla, usta oyuncunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Akay, “Efsane oyuncumuz Kuzey Vargın, Marmaris'te yoğun bakıma kaldırıldı ve yaşam mücadelesi veriyor! Sanatçımız için dualarınızı eksik etmeyin.” dedi.



Vargın, 2014 yılında yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlığın ardından, Marmaris'teki özel bir hastanede tedavi altına alınmış, zaman zaman bilinç kaybı yaşadığı öğrenilmiş ve sonra sağlığına kavuşarak taburcu edilmişti. 2015 yılında ise, Parkinson hastalığı şikayetiyle yine Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yürümede zorluk çeken Vargın, fizik tedavisi almaya başlamıştı.








Etiketler: Kuzey  Vargın  Yoğun  Bakımda    haber

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