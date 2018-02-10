Üstsüz Pozunu Paylaştı, Fotoğraftaki Detaya Tepki Yağıyor
4-12 Yaş Arası Çocuklar Klavyeye Bastıkça, Aleyna'nın Cebi Dolacak
İsmini Sır Gibi Sakladığı Gizemli Sevgilisi Türkiye Güzeli Çıktı
Survivor Start Verdi Ve Gönüllülere Geçen İsim Belli Oldu
Psg, Neymar'ın Tek Golüyle Toulouse'u Yendi
Bakan Fakıbaba: Herkese Bedava 300 Koyun Verilmeyecek!
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'a Fark Attı: 5-0
Enes Ünal'ı Villarreal, Evinde Kayıp
Hakan'lı Milan, Spal'a Karşı Farklı Kazandı: 4-0
Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'u Ağırlıyor! Canlı Anlatım
Boyko Resmen Gitti, İşte Yeni Takımı
Kuzey Londra Derbisinde Gülen Tottenham
Trabzonspor, Gençlerbirliği İle Golsüz Berabere Kaldı
Güvenlik Müdürü, Engelli Taraftarı Tokatlayınca Ortalık Karıştı
Dünya, Olimpiyatlarda Türk Çifti İzleyecek
Mahmutoğlu'dan Ergin Ataman'a Çok Sert Yanıt Geldi
Başakşehir Maçıyla Dalya Diyecek
Müdüründen İzin Almadan Bankaya Giden İşçi İçin Yargıtay'dan Emsal Karar
Trabzonspor Formalarında Sevgililer Günü İndirimi
Osmanlıspor, Uzatmada Attığı Golle Göztepe'den 1 Puanı Kurtardı

Kuzey Londra derbisinde gülen Tottenham

KUZEY LONDRA DERBİSİNDE GÜLEN TOTTENHAM

Arsenal'ı tek golle deviren Tottenham, Şampiyonlar Ligi yarışında önemli galibiyet elde etti.

Tarih : 10 Şubat 2018, 18:50
Puan Ver : Kuzey Londra Derbisinde Gülen Tottenham(10/10)6

Premier League'de 27. haftanın açılış maçında Tottenham, ezeli rakibi Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

HARRY KANE GALİBİYETİ GETİRDİ

Wembley Stadı'nın ev sahipliği yaptığı Kuzey Londra derbisinde ilk yarı golsüz sona ererken, maçtaki tek gol 49. dakikada Harry Kane'den geldi. Ben Davies'in ortasına iyi yükselen golcü futbolcu, düzgün bir kafa vuruşuyla bu sezon ligdeki 23. golübü kaydetti ve takımını zorlu maçta galibiyete taşıdı.

TOTTENHAM 49 PUANA YÜKSELDİ

İç sahada üst üste üçüncü galibiyeini elde eden Tottenham bu sonuçla puanını 49'a yükseltirken, deplasmanda üç maçtır mağlup olan Arsenal ise 45 puanda kaldı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kuzey  Londra  Derbisinde  Gülen  Tottenham    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER