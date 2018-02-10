Premier League'de 27. haftanın açılış maçında Tottenham, ezeli rakibi Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

HARRY KANE GALİBİYETİ GETİRDİ

Wembley Stadı'nın ev sahipliği yaptığı Kuzey Londra derbisinde ilk yarı golsüz sona ererken, maçtaki tek gol 49. dakikada Harry Kane'den geldi. Ben Davies'in ortasına iyi yükselen golcü futbolcu, düzgün bir kafa vuruşuyla bu sezon ligdeki 23. golübü kaydetti ve takımını zorlu maçta galibiyete taşıdı.

TOTTENHAM 49 PUANA YÜKSELDİ

İç sahada üst üste üçüncü galibiyeini elde eden Tottenham bu sonuçla puanını 49'a yükseltirken, deplasmanda üç maçtır mağlup olan Arsenal ise 45 puanda kaldı.

Kaynak: haberinburada