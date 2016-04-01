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kuzey kore'ye karşı abd-çin işbirliği

KUZEY KORE'YE KARŞI ABD-ÇİN İŞBİRLİĞİ

ABD Başkanı Barack Obama, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini önlemek için Çin ve ABD'nin işbirliği yapacağını söyledi.

Tarih : 01 Nisan 2016, 11:52
Puan Ver : Kuzey Kore'ye Karşı Abd-Çin İşbirliği(10/10)8


Kuzey Kore geçen haftalarda hidrojen bombası denemesi yapmış ve sıklıkla deneme amaçlı füze ateşlemişti.



Barack Obama ile Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, Washington'da Nükleer Güvenlik Zirvesi'nde bir araya geldi.

Obama, her iki ülkenin de Kore Yarımadası'nın 'nükleerden arınmasını istediklerini' söyledi.



Obama, Çin Devlet Başkanı'yla görüşmesinde 'uluslararası yükümlülükleri ihlal eden ve gerilimi artıran nükleer füze denemeleri gibi eylemleri nasıl caydıracakları konusunda uzlaşı aradıklarını' dile getirdi.



Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın aktardığına göre de Jinping, 'yeni anlaşmaya varılan yaptırımların tam ve kesin olarak uygulanmasının tüm taraflar için kritik önemde olduğunu' söyledi.



Çin Dışişleri Bakan yardımcısı Zheng Zeguang, liderlerin "farklı meselelerle ilgili liderlerin samimi ve etraflıca görüş alışverişinde olduklarını" ifade edip görüşmenin "olumlu, yapıcı ve verimli" geçtiğini belirtti.








Etiketler: Kuzey  Kore  Ye  Karşı  Abd-Çin  İşbirliği    haber

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