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kuzey kore'ye girmeyi başaran ilk bm insan hakları yetkilisi!

KUZEY KORE'YE GİRMEYİ BAŞARAN İLK BM İNSAN HAKLARI YETKİLİSİ!

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Aguilar, Kuzey Kore'yi ziyaretinde engelli hakları konusunda temaslarda bulunacak

Tarih : 03 Mayıs 2017, 14:03
Puan Ver : Kuzey Kore'ye Girmeyi Başaran İlk Bm İnsan Hakları Yetkilisi!(6/10)7


Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Özel Raportörü Catalina Devandas Aguilar, Kuzey Kore'ye girmeyi başaran ilk BM İnsan Hakları Konseyi yetkilisi oldu.



Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları Temsilcisi Ri Hung Sik ile başkent Pyongyang'da bir araya gelen Aguilar, ziyareti sırasında yetkililerle engelli hakları konusunda temaslarda bulunacağını ifade etti.



Aguilar'ın, Kore Engelli Haklarının Korunması Federasyonu ve Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de görüşmesi bekleniyor.



Aguilar, Kuzey Kore'ye girmeyi başaran ilk BM İnsan Hakları Konseyi görevlisi olma unvanına da sahip oldu.



Uzun süredir insan hakları ihlalleri ve nükleer silah denemeleriyle eleştirilen Kuzey Kore'nin engellilerin hakları konusunda olumlu adımlar attığı kaydedildi.



 



kaynak:habertürk








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