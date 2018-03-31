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Kuzey Kore'ye ağır yaptırım! ABD talep etti, BMGK kara listeye aldı

KUZEY KORE'YE AĞIR YAPTIRIM! ABD TALEP ETTİ, BMGK KARA LİSTEYE ALDI

ABD'nin talebiyle BMGK, Kuzey Kore bağlantılı petrol ve kömür kaçakçılığı yapan 15'i Kuzey Kore'ye ait 27 gemi ve 21 nakliye şirketini kara listeye aldı.

Tarih : 31 Mart 2018, 09:40
Puan Ver : Kuzey Kore'ye Ağır Yaptırım! Abd Talep Etti, Bmgk Kara Listeye Aldı(7/10)3

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Kuzey Kore'ye nükleer programı nedeniyle uygulanan ambargolara rağmen petrol ve kömür kaçakçılığı yapan onlarca gemi ve ve nakliye şirketini kara listeye aldı.

15'i KUZEY KORE'YA AİT 27 GEMİ VE 21 NAKLİYE ŞİRKETİ LİSTEDE

BMGK'nin Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları denetleyen komitesi, ABD'nin talebi üzerine 15'i Kuzey Kore'ye ait 27 gemi ve 21 nakliye şirketini kara listeye ekledi.

Böylece, Kuzey Kore'ye ait 15 geminin varlıkları dondurulacak ve bunların 13'üne küresel liman yasağı da getirilecek. Kuzey Kore'ye ait olmayan 12 gemi de küresel liman yasağına tabi tutulacak. 21 nakliyat şirketinin ise mal varlıkları dondurulacak.

TAYVAN VATANDAŞININ MAL VARLIKLARI DONDURULACAK

Komite ayrıca Kuzey Kore'nin BM yaptırımlarını delmesine yardım eden bir Tayvan vatandaşına yaptırım uygulamayı kararlaştırdı. Tayvan vatandaşının da mal varlıkları dondurulacak ve seyahat yasağı getirilecek.

ABD TALEP ETTİ, KUZEY KORE KARA LİSTEYE ALDI

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, yazılı bir açıklama yaparak yaptırımların Kuzey Kore'nin yasa dışı kaçakçılık faaliyetlerini hedef aldığını bildirdi.

Haley, yaptırımların bu ülkeye petrol girişi ve Kuzey Kore'nin kömür satışını engellemeye yönelik olduğunu belirtti.

Nikki Haley, uluslararası toplumun bu "tarihi yaptırımları" onaylayarak Kuzey Kore'ye maksimum baskı yapılması konusunda birlik gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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