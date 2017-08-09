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KUZEY KORE'NİN TEHDİDİNE TRUMP'TAN SERT CEVAP: ATEŞ VE ÖFKEYLE KARŞILIK GÖRECEKSİNİZ


Kuzey Kore'nin Tehdidine Trump'tan Sert Cevap: Ateş ve Öfkeyle Karşılık Göreceksiniz
Tarih : 09 Ağustos 2017, 00:10
Puan Ver : Kuzey Kore'nin Tehdidine Trump'tan Sert Cevap: Ateş Ve Öfkeyle Karşılık Göreceksiniz(9/10)5

BM'nin yeni yaptırımlarına rağmen balistik füze denemeleri ve nükleer çalışmalardan vazgeçmeyen Kuzey Kore'ye ABD'den sert uyarı geldi.

"DÜNYANIN HİÇ GÖRMEDİĞİ ATEŞ VE ÖFKEYLE KARŞILIK VERECEĞİZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin nükleer denemelerini artırması halinde dünyanın daha önce hiç görmediği bir ateş ve öfkeyle karşılık göreceğini söyledi.

TRUMP, KİM'E GÖZDAĞI VERDİ

New Jersey'deki golf kulübünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Donald Trump Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit eder tutumunun devamı halinde Kim Jong-Un'un genç yönetiminin en büyük dış politika meydan okumasıyla karşıya kalacağına vurgu yaptı.

KUZEY KORE DE ABD'Yİ TEHDİT ETMİŞTİ

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı, hiçbir koşul altında nükleer silahlarını ya da balistik füzelerini müzakere masasına getirmeyeceklerini ilan ederek, nükleer silahları ABD hariç hiçbir ülkeye karşı kullanmayı amaçlamadıklarını söylemişti.

ABD'nin Kuzey Kore'ye karşı eylemlerine katılan herhangi bir ülkeye karşı bu planların değişeceğini belirten Ri, Kore yarımadasındaki krizin arkasında tamamen Washington yönetimi olduğunu ifade etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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