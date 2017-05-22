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Kuzey Kore'nin Tanımlanamayan Cismi Görüntülendi
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kuzey kore'nin tanımlanamayan cismi görüntülendi

KUZEY KORE'NİN TANIMLANAMAYAN CİSMİ GÖRÜNTÜLENDİ

Pazar günü öğlende sonra Kuzey Kore'nin tanımlanamayan bir cisim ateşlediği haberlerinin ardından olayın yeni bir füze denemesi olduğu anlaşılmıştı. Dünyada heyecan yaratan o füzenin görüntüleri ise bugün ortaya çıktı. Füzenin 560 kilometre katettiği biliniyor.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 17:03
Puan Ver : Kuzey Kore'nin Tanımlanamayan Cismi Görüntülendi(6/10)5


Güney Kore'den dün gelen haber dünyada acil koduyla duyuruldu. Habere göre Kuzey Kore gökyüzüne tanımlanamayan bir cisim fırlatmıştı. Açıklamadan dakikalar sonra Kuzey Kore'nin yeni bir füze testi yaptığı ortaya çıktı.



Kuzey Kore'nin son füze denemesine ait görüntülerse bugün Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından paylaşıldı. Son geçilen görüntülerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da oldukça keyifli olduğu göze çarpıyor.  Füzenin 560 kilometre katettiği biliniyor. 



 



kaynak:milliyet








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