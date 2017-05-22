Pazar günü öğlende sonra Kuzey Kore'nin tanımlanamayan bir cisim ateşlediği haberlerinin ardından olayın yeni bir füze denemesi olduğu anlaşılmıştı. Dünyada heyecan yaratan o füzenin görüntüleri ise bugün ortaya çıktı. Füzenin 560 kilometre katettiği biliniyor.



Güney Kore'den dün gelen haber dünyada acil koduyla duyuruldu. Habere göre Kuzey Kore gökyüzüne tanımlanamayan bir cisim fırlatmıştı. Açıklamadan dakikalar sonra Kuzey Kore'nin yeni bir füze testi yaptığı ortaya çıktı.







Kuzey Kore'nin son füze denemesine ait görüntülerse bugün Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA tarafından paylaşıldı. Son geçilen görüntülerde Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da oldukça keyifli olduğu göze çarpıyor. Füzenin 560 kilometre katettiği biliniyor.







kaynak:milliyet