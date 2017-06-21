

Ohio eyaletindeki adli tıp merkezi Warmbier ailesinin isteğine uyulacağını duyurdu.







Deutsche Welle'nin aktardığına göre duyuruda ölüm nedeninin tam olarak açıklığa kavuşturulmasının mümkün olmadığı, ceset üzerinde sadece harici inceleme yapılabildiği ve Warmbier'in doktorlarıyla yapılacak görüşmelerden ve raporların değerlendirilmesinden sonra daha geniş bilgi verilebileceği de yer aldı.







2015 yılında yılbaşını geçirmek üzere Kuzey Kore'ye giden Otto Warmbier dönüş için uçağa binmek üzere iken Pyongyang hava limanında gözaltına alınmıştı.







kaynak:milliyet