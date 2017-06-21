Prens Philip Hastaneye Kaldırıldı!
Evlendirme Yerine Barıştırma Programları Mı Geliyor?
Meteroloji'den Güzel Haber! Bayram Tatili Süresince...
Fıfa, Juventus'a Pogba Transferi İçin Soruşturma Başlattı
Esenyurt'taki Çifte İnfazdan Katil Koca Çıktı
Kilis'in Suriye Sınırına 5 Tank Sevkiyatı
6 Günde 600 Bin Kişi İstanbul'dan Ayrılacak!
Abd Ankara Büyükelçiliğine Lgbt Bayrağı Asıldı
'ınstagram Hikayeleri'nde Yeni Dönem
1 Milyon Euro'luk Wraith Black Badge Türkiye'de
Rusya'dan Nato'ya Yanıt Geldi!
Sabri Sarıoğlu'na Yönetimden 36 Bin Euro Ceza
Oruçluyken Susuzluğu Önlemenin Yolları!
Canlı Yayında Gaf: İt Sürüsü Gibi Aile Var
Nasri Türkiye'ye Transfer Olacak Mı? O Sözler...
Suudi Arabistan'da Bayram Tatili 23 Güne Çıkarıldı
Tim Başkanvekili Gözaltına Alındı
Altının Gramı 142 Lira Seviyelerinde! Çeyrek İse...
Zonguldak'ta Fetö/Pdy Operasyonu: 21 Gözaltı
Trabzonspor'da Gidecekler Belirlendi

kuzey kore'nin serbest bıraktığı gence otopsi yapılmayacak

KUZEY KORE'NİN SERBEST BIRAKTIĞI GENCE OTOPSİ YAPILMAYACAK

Ohio eyaletindeki adli tıp merkezi Warmbier ailesinin isteğine uyulacağını duyurdu.

Tarih : 21 Haziran 2017, 12:39
Puan Ver : Kuzey Kore'nin Serbest Bıraktığı Gence Otopsi Yapılmayacak(8/10)6


Ohio eyaletindeki adli tıp merkezi Warmbier ailesinin isteğine uyulacağını duyurdu.



Deutsche Welle'nin aktardığına göre duyuruda ölüm nedeninin tam olarak açıklığa kavuşturulmasının mümkün olmadığı, ceset üzerinde sadece harici inceleme yapılabildiği ve Warmbier'in doktorlarıyla yapılacak görüşmelerden ve raporların değerlendirilmesinden sonra daha geniş bilgi verilebileceği de yer aldı.



2015 yılında yılbaşını geçirmek üzere Kuzey Kore'ye giden Otto Warmbier dönüş için uçağa binmek üzere iken Pyongyang hava limanında gözaltına alınmıştı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Kuzey  Kore  Nin  Serbest  Bıraktığı  Gence  Otopsi  Yapılmayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER