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kuzey kore'nin nükleer testi 5,3 büyüklüğünde depreme yol açtı

KUZEY KORE'NİN NÜKLEER TESTİ 5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME YOL AÇTI

Cuma sabahı gerçekleşen beşinci ve en büyük nükleer deneme sonrasında bölge sarsıldı.

Tarih : 09 Eylül 2016, 09:42
Puan Ver : Kuzey Kore'nin Nükleer Testi 5,3 Büyüklüğünde Depreme Yol Açtı(8/10)10


Cuma sabahı gerçekleşen beşinci ve en büyük nükleer deneme sonrasında bölge sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, dünyadaki tüm büyük medya organları tarafından son dakika olarak duyurulan gelişme sırasında bir de patlama olduğunu bildiriyor. Pyongyang yönetimi, saatler sonra nükleer denemenin başarılı olduğunu duyurdu.








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