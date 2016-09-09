KUZEY KORE'NİN NÜKLEER TESTİ 5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREME YOL AÇTI
Cuma sabahı gerçekleşen beşinci ve en büyük nükleer deneme sonrasında bölge sarsıldı.
Cuma sabahı gerçekleşen beşinci ve en büyük nükleer deneme sonrasında bölge sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, dünyadaki tüm büyük medya organları tarafından son dakika olarak duyurulan gelişme sırasında bir de patlama olduğunu bildiriyor. Pyongyang yönetimi, saatler sonra nükleer denemenin başarılı olduğunu duyurdu.
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