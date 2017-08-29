Son aylarda denemesini yaptığı balistik ve nükleer füzeler nedeniyle ABD ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore, dün akşam saatlerinde (yerel saatle sabah 06:06'da) Japonya'ya füze fırlattı. Dünyayı geren Kore'ye ilk sert tepki Avustralya Başbakanı Turnbull'dan geldi.

TEHLİKELİ REJİMİN TEHDİTKAR DAVRANIŞI

Malcolm Turnbull, başbakanlık resmi sitesindeki açıklamasında, Kuzey Kore'nin bu sabah Japonya üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düşen balistik füze denemesini, "tehlikeli bir rejimin kışkırtıcı ve tehditkar davranışı" olarak tanımladı.

"BM KARARLARINI İHLAL ETTİ"

Pyongyang yönetimin gerçekleştirdiği orta menzilli balistik füze denmesinin bölgedeki barış ve istikrarı tehdit ettiğini, bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Turnbull, Kuzey Kore'nin nükleer silah programının, BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine dikkati çekti.

YAPTIRIM DEVAM EDECEK

Turnbull, tüm ülkeleri mevcut BM Güvenlik Konseyinin karaları kapsamında Pyongyang yönetiminin davranışlarını değiştirmesi için baskı yapmaya çağırarak, ülkesinin kararlara ek olarak Kuzey Kore'yi destekleyen kişi ve kuruluşlara karşı da güçlü yaptırımlar uygulamaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: haberinburada