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kuzey kore'nin hidrojen bombası patlattığına...

KUZEY KORE'NİN HİDROJEN BOMBASI PATLATTIĞINA...

Kuzey Kore hidrojen bombası denediğini açıkladı ancak uzmanlar ve istihbarat örgütleri patlatılanın Hiroşima'ya atılandan bile küçük bir bomba olduğunu düşünüyor

Tarih : 08 Ocak 2016, 09:22
Puan Ver : Kuzey Kore'nin Hidrojen Bombası Patlattığına...(5/10)6


Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesi dünyayı bu ülkeye karşı harekete geçirdi. Kuzey Kore'ye protesto ve kınama yağdı. ABD Başkanı Barack Obama, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Park Gyen-Hue'yi arayarak, Kuzey Kore'ye karşı güvenlik güvencesi verdi. Ancak uzmanlar Pyongyang yönetiminin patlattığı bombanın bir hidrojen bombası olduğuna inanmıyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Nükleer Silah Testlerinin Yasaklanması Anlaşması Örgütü (CTBTO), Kuzey Kore'de ölçülen depremin, bölgede geçen yıl nükleer denemenin yol açtığı deprem ile aynı büyüklükte olduğunu belirterek hidrojen bombası iddiasının kuşkulu olduğunu bildirdi. Amerikalı nükleer uzman Bruce Bennett ise “Ortaya çıkan patlamanın Kuzey Kore'nin iddia ettiğinden 10 kat daha güçlü olması gerekiyor. Dolayısıyla Kim Jong-Un, hidrojen bombası denemesi yapmadıkları halde yaptıklarını söyleyerek ya yalan söylüyor ya da atomun parçalandığı bir silahtan biraz daha güçlü bir bomba kullandılar veya denemenin hidrojen ya da füzyon kısmında işler istedikleri gibi gitmedi'' dedi.








Etiketler: Kuzey  Kore  Nin  Hidrojen  Bombası  Patlattığına    haber

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