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Kuzey Kore'nin Füze Hamlesine Karşı Abd'den Güç Gösterisi!
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KUZEY KORE'NİN FÜZE HAMLESİNE KARŞI ABD'DEN GÜÇ GÖSTERİSİ!


Kuzey Kore'nin Füze Hamlesine Karşı ABD'den Güç Gösterisi!
Tarih : 30 Temmuz 2017, 12:30
Puan Ver : Kuzey Kore'nin Füze Hamlesine Karşı Abd'den Güç Gösterisi!(5/10)1

ABD Pasifik Kuvvetler Komutanlığı, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze denemesine karşı Japonya ve Güney Kore hava unsurlarının da eşliğinde Kore yarımadası üzerinde B-1B bombardıman uçakları ile güç gösterisi yaptıklarını açıkladı.

"FÜZE DENEMELERİNE KARŞI YAPILDI"

PACOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bu görev Kuzey Kore'nin gerginliği tırmandıran 3 Temmuz ve 29 Temmuz kıtalararası balistik füze denemelerine karşı yapıldı." denildi.

İki adet B-1B uçağının Guam adasındaki Andersen Hava Üssü'nden kalktığı ifade edilen açıklamada uçaklara, Japon hava sahasına girmesiyle iki Japon F-2 uçağının eşlik ettiği ve Güney Kore hava sahasına girmesi ile de dört adet Kore F-15 uçağının gruba katıldığı kaydedildi.YARIMADA ÜZERİNDE ALÇAK UÇUŞ YAPILDI

Uçakların yarımada üzerinde alçak uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yaklaşık 10 saatlik uçuşta mürettebat ortak kabiliyetlerini ve taktiksel becerilerini geliştirmek üzere önleme ve formasyon alıştırmaları yaparken aynı zamanda İndo-Asya Pasifik bölgesinde uzun zamandan beri devam eden ilişkilerini güçlendirdiler."UÇAKLAR SES ÜSTÜ HIZA SAHİP

PACOM'un Asya Pasifik bölgesinde bombardıman ve savaş uçağı kapasitesinin oldukça esnek olduğu ifade edilen açıklamada, komutanlığın, ABD topraklarını ve müttefiklerine karşı bölgede söz konusu olabilecek bir tehdide kısa sürede müdahale edebilme kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı.

Ses üstü hıza sahip B-1B uçakları aynı zamanda Rockwell B-1 Lancer olarak da bilinir.ABD'NİN 66 ADET B-1B BOMBARDIMAN UÇAĞI VAR

ABD Hava Kuvvetleri envanterinde 66 adet üç stratejik bombardıman uçaklarından biri olan B-1B bombardıman uçağı bulunuyor.

Diğer iki uçağın ise B-2 Hayalet ve B-52 Nükleer kapasiteli bombardıman uçakları olduğu belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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