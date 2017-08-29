KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMESİNE TÜRKİYE'DEN KINAMA!
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (KDHC) 29 Ağustos'ta gerçekleştirdiği ve balistik füze fırlatımı en güçlü şekilde kınandı.
"PERVASIZ VE KIŞKIRTICI" VURGUSU YAPILDI
KDHC'nin, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını açıkça ihlal ederek ve uluslararası yükümlülüklerini göz ardı ederek, sorumsuz tutumunu sürdürdüğü belirtilen açıklamada, füzenin komşu bir ülkenin üzerinden seyrettiği rotanın, KDHC'nin benimsediği pervasız ve kışkırtıcı davranışların yeni bir örneğini teşkil ettiği vurgulandı.
"BMGK, KARARLARINA UYULMALI"
Açıklama, "KDHC, bölgesel, küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze fırlatımlarına ve diğer faaliyetlerine son vermeli, ilgili BMGK kararlarına uymalıdır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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