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Kuzey Kore'nin Bin Katı İntikam Alacağız Tehdidine ABD'den Cevap: Kaçacak Değiliz

KUZEY KORE'NİN BİN KATI İNTİKAM ALACAĞIZ TEHDİDİNE ABD'DEN CEVAP: KAÇACAK DEĞİLİZ

ABD, Kuzey Kore'nin "Bin katı intikam alacağız" tehdidine rest çekti. BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Tepki gösterecekler, tehdit edecekler ama korkup kaçacak değiliz." dedi.

Tarih : 08 Ağustos 2017, 09:10
Puan Ver : Kuzey Kore'nin Bin Katı İntikam Alacağız Tehdidine Abd'den Cevap: Kaçacak Değiliz(10/10)6

New ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyi'nin yeni ekonomik yaptırım kararlarının ardından Kuzey Kore'nin ABD'ye yönelik tehditlerine ilişkin, "Tepki gösterecekler, tehdit edecekler ama korkup kaçacak değiliz." dedi.

YENİ YAPTIRIMLARI KUZEY KORE'YE "ATILMIŞ BİR YUMRUK"

Haley, Fox News kanalına verdiği mülakatta, BM Güvenlik Konseyi kararlarına rağmen balistik füze denemelerine devam eden Kuzey Kore'ye yönelik alınan yeni yaptırımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yeni yaptırımları Kuzey Kore'ye "atılmış bir yumruk" olarak nitelendiren Haley, bu ülkenin saldırgan tutumunun ve verdiği tepkilerin yaptırımlardan endişe duyduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

BMGK'NIN YAPTIRIM KARARINA DESTEK VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Daha önce Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetlerine son vermesi konsunda yeterince baskı yapmamakla eleştirdiği Çin ve Rusya'nın bu kez BM Güvenlik Konseyinin yaptırım kararına destek verdiğini anlatan Haley şöyle konuştu:

"Kuzey Kore şimdi uluslararası toplumun tek ses olduğunu görüyor. Çin geri adım atmadı, Rusya geri çekilmedi. Güvenlik Konseyi'nde herkes 'yeter artık, bu pervasızlığı ve sorumsuzluğu daha fazla izlemeyeceğiz' dedi. Kuzey Kore, ticaretinin yüzde 90'ını Çin ile gerçekleştiriyor. Bu yüzden yaptırımlara Çin'in destek vermesi çok önemliydi ve Çin etkinliğini artırarak yaptırımları uygulayacağını söyledi."

"KORKUP KAÇACAK DEĞİLİZ"

Haley, Kuzey Kore'nin ABD'ye "Ciddi bir ders vermeye hazırız" uyarısına ilişkin ise "Tepki gösterecekler, tehdit edecekler ama korkup kaçacak değiliz." dedi.

Kuzey Kore'nin her doları "halkını beslemek yerine nükleer silah yapımı için kullandığını" savunan Haley, yaptırımların Kuzey Kore'nin füze deneme kapasitesini azaltacağını ifade etti.

Haley, Venezuela'daki siyasi istikrarsızlığa ilişkin de "Venezuela'da demokrasinin diktatörlüğe dönüştüğünü izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KUZEY KORE TEHDİT ETMİŞTİ: ABD KARŞILIĞINI BİNLERCE KEZ ÖDEYECEK

Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamada, kıtalar arası balistik füze denemesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'in aldığı yaptırım kararı "egemenliğin şiddet yoluyla ihlali" olarak değerlendirildi. Açıklamada, yaptırımların ülkeyi tecrit altına almak ve bastırmak için yapılan bir komplo olduğu ifade edilerek bunun ABD'nin karşılığını binlerce kez ödeyeceği bir suç olduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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