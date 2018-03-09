KUZEY KORELİ HACKER'LAR, TÜRKİYE'NİN FİNANS KURUMLARINA SALDIRDI
Dünya güvenlik devi McAfee, Kuzey Koreli hacker grubu Hidden Cobra'nın Türkiye'deki finansal kurumlara saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Dünya güvenlik devi McAfee, Kuzey Koreli hacker grubu Hidden Cobra'nın Türkiye'deki finansal kurumlara saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. McAfee Advanced Threat Research ekibi tarafından yayınlanan raporda, Hacking Cobra grubunun Türkiye'deki finans kurumlarının güvenliğini 2 ve 3 martta ihlal etme girişiminin tespit edildiğini belirtti.
KUZEY KORELİ HACKER'LARDAN ŞÜPHELENİLİYOR
Raporda söz edilen kötü amaçlı yazılımın kodunun, Kuzey Kore ile ilişkili bir hackerın kullandığı kodlara çok benzediği de belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Başbakan'dan Şeker Fabrikaları Açıklaması: 5 Yıl Çalışma Hakları Var
- E-5'te Devrilen Kamyonet Trafiği Kilitledi, Ambulans Yolda Kaldı
- Eski Savcı Hakkında Hazırlanan Dink Cinayeti İddianamesi İade Edildi
- Kurultayda Konuşan Kılıçdaroğlu'ndan Partililere Sert Mesaj: Kapı Burada, Çıkıp Gidebilirler
- Son Dakika! Mehmetçik, Afrin Sınırına Ulaştı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Bmgk, Suriye'de Ateşkes İçin Tekrar Toplanacak
- Türkiye-Almanya Arasındaki Krizi Çözen İsim Koltuğu Kaptırdı!
- Erkek Çocukla Cinsel İlişkiye Giren Başsavcı Vekili Tutuklandı
- Kasap Baba, Cinsel İçerikli Film Bağımlısı Olan Oğlunun Elini Kesti
- Abd, Trump'a Direnen Eyalete Dava Açtı, Yanıt Gecikmedi: Bu Bir Savaş!
Bu Haberle İlgili Yorumlar