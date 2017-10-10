KUZEY KORELİ HACKERLAR, ABD İLE GÜNEY KORE'NİN GİZLİ SAVAŞ PLANLARINI ÇALDI!
Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, aralarında Güney Kore ve ABD tarafından hazırlanmış olası savaş planlarının da yer aldığı gizli askeri belgeleri çaldı.
Kuzey Kore, ABD ile Güney Kore'ye ait gizli belgeleri çaldı!
BİR YIL ÖNCE ÇALDILAR
Yonhap ajansının Güney Koreli Milletvekili Rhee Cheol-hee'nin açıklamasına dayandırdığı haberinde, Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının Güney Kore'nin gizli askeri belgelerini bir yıl önce çaldığı ileri sürüldü.
OLASI SAVAŞ PLANLARI DA VAR
Rhee, aralarında Güney Kore ve ABD tarafından hazırlanmış olası savaş planlarının da bulunduğu 235 gigabaytlık askeri belgenin Kuzey Koreli bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildiğini belirtti.
KUZEY KORE REDDETTİ
Pyongyang yönetimi ise siber saldırıyla ilgili iddiaları reddetti.
Kuzey Koreli özel eğitimli bilgisayar korsanlarının birçok ülkede faaliyetlerini sürdürdüğü öne sürülüyor.
Kaynak: haberinburada
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